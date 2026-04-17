Ενα προεκλογικό σκηνικό σύγκρουσης με φόντο τα πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σκιαγραφήθηκε κατά τη χθεσινή κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Μέσα στο βαρύ κλίμα που διαμορφώνουν για το Μέγαρο Μαξίμου η υπόθεση Λαζαρίδη, για την οποία ο Πρωθυπουργός δεν είπε κουβέντα, οι ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών και οι δικογραφίες για τους 11+2 γαλάζιους βουλευτές εν αναμονή της άρσης της βουλευτικής ασυλίας τους (την ερχόμενη Τετάρτη), γεγονός που έχει φέρει την ΚΟ της ΝΔ σε «σημείο βρασμού», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε, σε μια απόπειρα «φυγής προς τα μπρος», να ανασύρει εκ νέου το θεσμικό χαρτί της συνταγματικής αναθεώρησης (η διαδικασία θα εκκινήσει εντός του Μαΐου), χωρίς ωστόσο να δώσει πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τόσο για την ανοιχτή πληγή των υποκλοπών, που βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όσο και για τη γενικευμένη διάβρωση των θεσμών και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Το απόλυτο χάσμα

Μοναδικό σημείο «σύγκλισης» ήταν η περιπέτεια υγείας που βιώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με τον Ανδρουλάκη και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να εκφράζουν τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση (πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την οποία ο Μητσοτάκης σχολίασε ότι «μια κουβέντα για τον Μυλωνάκη δεν είχε να πει, ούτε καν τα τυπικά, για τα προσχήματα»).

Κατά τα λοιπά, καταγράφηκε το απόλυτο χάσμα που υπάρχει ανάμεσά τους και το οποίο αποτυπώνεται στην προτροπή Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό «παραιτηθείτε να οδηγηθούμε σε εκλογές», με τον Μητσοτάκη να οριοθετεί τον χρόνο των εκλογών «στην ώρα τους στο τέλος της τετραετίας», αν και διάχυτη είναι η αίσθηση μεταξύ των κυβερνητικών βουλευτών ότι δεν έχει αποκλειστεί οριστικά η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες (το φθινόπωρο).

Σε μια καταφανή προσπάθεια να εμφανίσει το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως συνέχεια της διαχρονικής παθογένειας του ρουσφετιού και των πελατειακών σχέσεων από την εποχή του «πράσινου κομματικού κράτους» («Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι!», ήταν η απάντηση Ανδρουλάκη), ο Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη. Και μπορεί από τη μια πλευρά να κινήθηκε σε άλλο μήκος κύματος δηλώνοντας ότι «δεν τίθεται κανένα ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την οποία σεβόμαστε», ωστόσο φρόντισε να στείλει τα δικά του «μηνύματα» με αποδέκτη το εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία αντιδρά για τους «συναδέλφους που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια».

Είναι ενδεικτικό το μεγάλο πηγαδάκι που σχηματίστηκε από γαλάζιους που έσπευσαν στο Εντευκτήριο της Βουλής να ακούσουν τον Γεωργιάδη να ξιφουλκεί κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την οποία ο Πρωθυπουργός κάλεσε να προχωρήσει με ταχύτητα στην εκκαθάριση των υποθέσεων δίχως να κρύψει την ενόχλησή του για «επιλεκτικές διαρροές και ελέγχους σε δόσεις», ενώ προκληθείς από τον Ανδρουλάκη (τον χαρακτήρισε «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» από τον Ντίλιαν της Intellexa, καλώντας τον να απαντήσει αν επιδιώκει να μείνει στην Ιστορία «ως ο έλληνας Νίξον ή ο έλληνας Ορμπαν») δήλωσε ότι «δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν» και ότι «λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό».