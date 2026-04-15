Έντονες και οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στο οποίο η Σακίρα φαίνεται να παρακολουθεί ατάραχη, τη στιγμή που οπερατέρ μπροστά της χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος, χωρίς να κάνει καμία κίνηση για να τον βοηθήσει.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της, έχει γίνει ήδη viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τη στάση της διάσημης τραγουδίστριας και να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την αντίδρασή της.

Στο βίντεο φαίνεται η Σακίρα τη στιγμή που ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή, ενώ ο οπερατέρ που καταγράφει κάθε της κίνηση, γλιστρά και πέφτει. Η τραγουδίστρια δείχνει μια στιγμιαία έκφραση έκπληξης, αλλά δεν προχωρά σε καμία ενέργεια.

El cámara que grababa a Shakira se cae y ella no hace el mínimo intento de ayudarlepic.twitter.com/8AyT34O0Qv — LO + (@SuperViiral) April 15, 2026

Αμέσως μετά, συνεχίζει να περπατά προς τη σκηνή, παραμένοντας ψύχραιμη και ατάραχη, έτοιμη να ξεκινήσει το σόου της, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.