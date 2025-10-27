Η FIFA και η οργάνωση Global Citizen ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Ταμείου Εκπαίδευσης Πολιτών της FIFA, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να διευρύνει την πρόσβαση των παιδιών σε όλο τον κόσμο στην εκπαίδευση και το ποδόσφαιρο.

Η επιτροπή, που φέρνει κοντά προσωπικότητες από τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία, θα ηγηθεί από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και τον συνιδρυτή της Global Citizen, Χιου Έβανς. Ανάμεσα στα μέλη της βρίσκονται ο Χιου Τζάκμαν, η Ιβάνκα Τραμπ, ο The Weeknd, η Σακίρα, η Σερένα Ουίλιαμς, ο Κακά και ο Τζιμ ΝτεΜάρ της Bank of America.

«Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο και σήμερα αξιοποιούμε αυτή την ενότητα για να δημιουργήσουμε διαρκή αντίκτυπο πέρα από το γήπεδο», δήλωσε ο Ινφαντίνο, υπογραμμίζοντας ότι η FIFA και η Global Citizen συνεργάζονται για να μετατρέψουν το ποδόσφαιρο σε εργαλείο ευκαιριών, ελπίδας και μάθησης για εκατομμύρια παιδιά.

Τα μισά από τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα κατευθυνθούν σε προγράμματα βασικής εκπαίδευσης σε πάνω από 200 χώρες, ενώ τα υπόλοιπα θα στηρίξουν το Πρόγραμμα Ποδοσφαίρου για Σχολεία της FIFA, σε συνεργασία με την UNESCO, που συνδυάζει την εκπαίδευση με την ανάπτυξη κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων.

Η Σακίρα, που συμμετέχει ενεργά μέσω του ιδρύματός της Pies Descalzos, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που ενώνω τις δυνάμεις μου με τη FIFA για έναν σκοπό στον οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου — την εκπαίδευση. Στην Κολομβία, το ίδρυμά μου έχει ήδη χτίσει 20 σχολεία και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε σε κάθε παιδί πρόσβαση σε ποιοτική μάθηση και ευκαιρίες για το μέλλον».