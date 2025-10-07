Η διοργανώτρια αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, FIFA, επέβαλε πρόστιμο 2.000 ελβετικών φράγκων και αποκλεισμό ενός χρόνου σε 7 διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Μαλαισίας επειδή αποκαλύφθηκε πως οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές είχαν πλαστοποιήσει τα έγγραφα που τους έδωσαν την υπηκοότητα της χώρας, ώστε να μπορούν να αγωνιστούν στις διεθνείς υποχρεώσεις της Μαλαισίας με την Εθνική ομάδα.

Οι 7 παίκτες είναι οι:

Γκάμπριελ Παλέρμο, Φακούντο Γκάρσες, Ροντρίγκο Χολντάγκο, Ιμανόλ Ματσούκα, Ζοάο Φιγκεϊρέδο, Ζον Ιραθάμπαλ και Χέκτορ Χέβελ.

Τρεις από τους παίκτες έχουν γεννηθεί στην Βραζιλία, δύο στην Αργεντινή και από ένας στην Ολλανδία και Ισπανία.

Τα ληξιαρχικά έγγραφα των γεννήσεων των παικτών που «αποδείκνυαν» ότι οι παππούδες των ποδοσφαιριστών κατάγονταν από την Μαλαισία ήταν πλαστά και η FIFA τα χαρακτήρισε ως μία «καθαρή απάτη».