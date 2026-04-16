Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε ένα από τα δύο διυλιστήρια της Αυστραλίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η πυροσβεστική έδινε μάχη για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία μαίνονταν ανεξέλεγκτη στο διυλιστήριο της Viva Oil, που παράγει περίπου το 10% των καυσίμων της χώρας.

Οι πρώτες εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 23:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας) στην εγκατάσταση της εταιρείας στη Τζιλόνγκ, στην πολιτεία Βικτόρια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση των φλογών.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του πυροσβεστικού σώματος της Βικτόριας, «η φωτιά δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, όμως έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο». Οι αρχές διευκρίνισαν ότι καίγονται «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και άλλα αέρια», γεγονός που καθιστά την επιχείρηση κατάσβεσης εξαιρετικά επικίνδυνη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Viva Energy, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει «καμιά άμεση συνέπεια στις παραδόσεις καυσίμων», επιχειρώντας να καθησυχάσει την αγορά ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το διυλιστήριο λειτουργεί από το 1954 και μπορεί να επεξεργάζεται έως και 120.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Παράγει βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και καύσιμα αεροσκαφών.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι το διυλιστήριο της Τζιλόνγκ καλύπτει πάνω από το 50% των αναγκών σε καύσιμα της πολιτείας Βικτόρια και περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στην Αυστραλία.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη Viva Energy και την κυβέρνηση της Αυστραλίας, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

— SKM News (@skmtimesnews) April 16, 2026