Σήμερα Πέμπτη, 16 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας, Αγίας Χιόνας. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Γαληνός, Γαλήνη, Νίκη* Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη. Άγιος Λεωνίδης και οι Αγίες Χάρισσα, Νίκη, Γαλήνη, Καλλίδα Ο Άγιος Λεωνίδης, […]