Η UEFA και η FIFA βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων πιέσεων, καθώς 48 επαγγελματίες αθλητές –μεταξύ αυτών ο Χακίμ Ζίγιες και ο Πολ Πογκμπά– υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, ζητώντας την αποβολή του Ισραήλ και των συλλόγων του από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε δήλωση ομάδας εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι κάλεσαν τις δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να λάβουν άμεσα μέτρα. Όπως αναφέρουν, ο αποκλεισμός του Ισραήλ θα αποτελούσε «μια απαραίτητη απάντηση για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Παρά τις αντιδράσεις, όλα δείχνουν πως το θέμα δεν θα συζητηθεί στην 33η συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (2/10, 12:00 ώρα Ελλάδας) στη Ζυρίχη. Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», δεν αναμένεται να εξεταστεί κανένα μέτρο εις βάρος του Ισραήλ, ούτε φυσικά πιθανός αποκλεισμός του από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις.