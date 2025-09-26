Ο πρόεδρος της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ιμπραχίμ Χατζιοσμάνογλου, με επιστολή του προς τη FIFA, την UEFA αλλά και τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες διεθνώς, κάλεσε σε αποκλεισμό του Ισραήλ από κάθε αθλητική διοργάνωση.

Στην επιστολή του τόνισε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς, να καλλιεργεί τη φιλία και να ενισχύει τη συνοχή μεταξύ των λαών. «Με βάση αυτές τις αξίες, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την παράνομη και απάνθρωπη κατάσταση που εξελίσσεται στη Γάζα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μόλις την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε ύστερα από διετή έρευνα, ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Ο Χατζιοσμάνογλου τόνισε ότι «είναι ώρα για δράση» από την πλευρά της FIFA και της UEFA, κατηγορώντας τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές ότι η απάθεια απέναντι σε εγκλήματα πολέμου κοστίζει τη ζωή σε παιδιά και αμάχους καθημερινά.

Την ερχόμενη Τετάρτη (2/10) η επικείμενη συνεδρίαση σχετικά με το ζήτημα και αποφάσεις εάν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον αποκλεισμό του Ισραήλ.