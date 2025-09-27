Η εθνική ομάδα της Μαλαισίας αντιμετώπισε εκείνη του Βιετνάμ, της οποίας και επικράτησε με σκορ 4-0, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ασίας του 2027. Ωστόσο, μετά από έρευνά της, η FIFA αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις στον τρόπο με τον οποίο δηλώθηκαν επτά παίκτες ως νατουραλιζέ και τιμώρησε την Μαλαισία.

Ο λόγος για τους Γκαμπριέλ Φελίπε Αρότσα, Γιον Ιραθάμπαλ Ιραουργι, Φακούντο Τομάς Γκαρσές, Ροντρίγο Χουλιάν Χολγκάδο, Ιμανόλ Χαβιέρ Ματσούκα, Ζοάο Βίτορ Μπρντάο Φιγκειρέδο και Έκτορ Αλεχάντρο Εβέλ Σεράνο, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να χρησιμοποιεί πλαστά έγγραφα και ψευδείς πληροφορίες για να τους εντάξει στην ομάδα.

Και οι επτά ποδοσφαιριστές είχαν συμμετάσχει στο παιχνίδι με το Βιετνάμ, με την FIFA να προχωρά σε αυστηρές ποινές. Πιο συγκεκριμένα, κάθε παίκτης τιμωρήθηκε με δώδεκα μήνες αποκλεισμό και πρόστιμο 2.500 δολαρίων, ενώ η ομοσπονδία της Μαλαισίας κλήθηκε να πληρώσει 440.000 δολάρια ως πρόστιμο.

Το αποτέλεσμα του αγώνα ενδέχεται να κατακυρωθεί υπέρ του Βιετνάμ με σκορ 3-0, αν και η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα αυτή την απόφαση.