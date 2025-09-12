Παίκτης της Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι και επίσημα ο Εϊμερίκ Λαπόρτ, με τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) να εγκρίνει τη μεταγραφή του Γαλλοϊσπανού αμυντικού. Οι Βάσκοι έφτασαν σε συμφωνία με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, με τον 31χρονο να υπογράφει στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε μέχρι το 2028.

Αρχικά η μεταγραφή του Λαπόρτ μπλοκαρίστηκε από τη FIFA, επειδή δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα έγγραφα εγκαίρως, καθώς η συμφωνία ολοκληρώθηκε την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 με την Ισπανία θέλει να επανεκκινήσει την καριέρα του στη Χώρα των Βάσκων, μετά και την «πτώση» του στην ιεραρχία της αμυντικής γραμμής των «Φούρια Ρόχα», από τον Ντιν Χούϊσεν της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λαπόρτ εκτός από την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Αλ Νασρ, έχει αγωνιστεί και με τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι. Συνολικά αγωνίστηκε 180 φορές με τους «πολίτες», σκοράροντας 12 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ως συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησε 69 εμφανίσεις, με εννέα γκολ και μία ασίστ. Ο Λαπόρτ επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του, όπου από την ηλικία των 15 ετών, αγωνίστηκε σε 222 αγώνες, μετρώντας 10 γκολ και έξι ασίστ. Η μεταγραφή του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο κόστισε 10 εκατομμύρια ευρώ.