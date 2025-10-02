Η FIFA πραγματοποίησε πρόσφατα σύσκεψη για την επέκταση των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, μετά την επίσημη πρόταση από αντιπροσωπεία Νοτιοαμερικανών, στην οποία συμμετείχαν αρχηγοί κρατών από την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της CONMEBOL και της Αργεντινής (AFA).

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μεταφέρει αγώνες σε άλλες πόλεις εάν κριθεί ότι οι αρχικά προγραμματισμένες δεν είναι ασφαλείς.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον αντιπρόεδρο της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, ο οποίος τόνισε ότι οι αποφάσεις για τη διοργάνωση ανήκουν αποκλειστικά στην οργάνωση και όχι στις κυβερνήσεις. «Το τουρνουά είναι της FIFA, η δικαιοδοσία είναι της FIFA και η FIFA είναι αυτή που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε στο πλαίσιο συνεδρίου αθλητικών επιχειρήσεων στο Λονδίνο.

Η σύσκεψη επιβεβαιώνει ότι η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κρατά τον πλήρη έλεγχο για τη δομή, την ασφάλεια και την εξέλιξη του Μουντιάλ 2030, παρά τις εξωτερικές παρεμβάσεις.