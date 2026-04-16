Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026–2027 ξεκινά με σημαντικές αλλαγές και ενισχυμένες παροχές, με στόχο να δώσει σε περισσότερους εργαζόμενους και ανέργους τη δυνατότητα για οικονομικές διακοπές.

Η νέα δράση της ΔΥΠΑ ενεργοποιείται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διατεθούν 300.000 επιταγές, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα voucher αυτά αντιστοιχούν σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε συμβεβλημένα καταλύματα με χαμηλό κόστος συμμετοχής.

Κεντρική αλλαγή του φετινού κύκλου αποτελεί η έναρξη νωρίτερα, καθώς το πρόγραμμα δεν ξεκινά πλέον τον Ιούνιο, όπως συνέβαινε συνήθως, αλλά από τις αρχές Μαΐου. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν και την ανοιξιάτικη περίοδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η αποσυμφόρηση των δημοφιλών προορισμών κατά την υψηλή τουριστική σεζόν του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Κοινωνικός Τουρισμός

Έναρξη αιτήσεων: αρχές Μαΐου

Διάρκεια προγράμματος: 13 μήνες (ήταν 12)

Διάρκεια διαμονής:

έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο (με μηδενική οικονομική συμμετοχή)

έως 12 διανυκτερεύσεις στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου (με μηδενική οικονομική συμμετοχή) έως 6 διανυκτερεύσεις σε άλλες περιοχές (με μικρή ιδιωτική συμμετοχή

Επιδότηση ακτοπλοϊκών:

-100% για ΑμεΑ

-50% για γενικό πληθυσμό (25% η ιδιωτική συμμετοχή)