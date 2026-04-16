Αγωνία για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη που νοσηλεύεται από την Τετάρτη (15/4) στον Ευαγγελισμό διασωληνωμένος μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Υπενθυμίζεται ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία στον πρωινό καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξεδόθη από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» το μεσημέρι της Τετάρτης η κατάστασή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Οπως αναφέρεται:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09.30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Λίγο πριν από τις 14.00 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος στον εγκέφαλο (εμβολισμός). Στη συνέχεια ο κ. Μυλωνάκης επέστρεψε στη ΜΕΘ όπου και είναι διασωληνωμένος.

Ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου και διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου και διαγνώστηκε με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

«Έχουμε 10 μέρες αγωνίας» λέει ο γιατρός του

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο γιατρός που τον χειρούργησε αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

«Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Είπε επίσης ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί από τους γιατρούς σχετικά με την πορεία της υγείας του συνεργάτη του.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας ζητώντας ενημέρωση και μίλησε τηλεφωνικά με τη σύζυγο του υφυπουργού, Τίνα Μεσσαροπούλου, εκφράζοντας τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Συνέβη μπροστά μας, την ώρα του πρωινού καφέ»

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κυβερνητικό επιτελείο. «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Πλήθος κυβερνητικών στελεχών έσπευσαν στο νοσοκομείο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του υφυπουργού. Μεταξύ αυτών, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Σπανάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Στέλιος Κουτνατζής.

Από το πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη δεν έχει φύγει η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε αμέσως μετά τη διακομιδή του και αποχώρησε εσπευσμένα από το στούντιο της εκπομπής όπου εργαζόταν. Η ίδια επέλεξε να κρατήσει διακριτική στάση, προκειμένου να ενημερωθεί πρώτα η οικογένεια.

Στο πλευρό της βρέθηκε και η στενή συνεργάτιδά της, Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία έφτασε στο νοσοκομείο εμφανώς ανήσυχη.