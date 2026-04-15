Η Άρσεναλ, χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, μένοντας στο 0-0 απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Έμιρεϊτς». Οι Λονδρέζοι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους 1-0 του πρώτου αγώνα και πήραν το εισιτήριο για την τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έπαιξε πιο συντηρητικά, με χαμηλότερο ρυθμό και έλεγχο του αγώνα, έχοντας στο μυαλό και το επερχόμενο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι. Δημιούργησε λίγες καλές στιγμές, με κορυφαία το δοκάρι του Τροσάρ, χωρίς όμως να απειληθεί ιδιαίτερα, κρατώντας άνετα το μηδέν στην άμυνα.

Από την πλευρά της, η Σπόρτινγκ προσπάθησε να ανεβάσει το τέμπο και να βρει το γκολ που θα έβαζε «φωτιά» στη σειρά, όμως δεν κατάφερε να γίνει ουσιαστικά επικίνδυνη, παρότι είχε και αυτή δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι πρώτες φάσεις ήρθαν στο ξεκίνημα, με τον Τρινκάο και τον Γκιόκερες να δοκιμάζουν τα πόδια τους χωρίς επιτυχία. Η Σπόρτινγκ άγγιξε το γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους, όταν το σουτ του Κατάμο σταμάτησε στο δοκάρι.

Στην επανάληψη η Άρσεναλ ανέβασε λίγο ρυθμό, αλλά οι προσπάθειες των Έζε και Μαρτινέλι δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο 84’ ο Τροσάρ είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία, σημαδεύοντας το δοκάρι από κοντά. Στο φινάλε, η Σπόρτινγκ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όμως το σουτ του Σιμόες στις καθυστερήσεις πέρασε ελάχιστα άουτ, με το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος.