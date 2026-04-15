Γνωστές έγιναν οι επιλογές των Μικέλ Αρτέτα και Ρουί Μπόρζες για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League στο «Έμιρεϊτς».

Η Άρσεναλ θέλει να «σφραγίσει» την παρουσία της στα ημιτελικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας το προβάδισμα, ενώ η Σπόρτινγκ καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα και να γράψει ιστορία με πρόκριση στην τετράδα.

Οι Λονδρέζοι έχουν σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός είναι οι Μερίνο, Σάκα, Καλαφιόρι και Έντεγκααρντ. Από την άλλη, η Σπόρτινγκ στερείται των Ιωαννίδη, Φρεσνέδα και Νούνο Σάντος.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, Έζε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες

Η ενδεκάδα της Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Κουαρέσμα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Χιούλμαντ, Μορίτα, Τζένι, Τρινκάο, Γκονσάλβες, Σουάρεζ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα