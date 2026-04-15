Γνωστές έγιναν οι επιλογές των Μικέλ Αρτέτα και Ρουί Μπόρζες για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League στο «Έμιρεϊτς».

Η Άρσεναλ θέλει να «σφραγίσει» την παρουσία της στα ημιτελικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας το προβάδισμα, ενώ η Σπόρτινγκ καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα και να γράψει ιστορία με πρόκριση στην τετράδα.

Οι Λονδρέζοι έχουν σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός είναι οι Μερίνο, Σάκα, Καλαφιόρι και Έντεγκααρντ. Από την άλλη, η Σπόρτινγκ στερείται των Ιωαννίδη, Φρεσνέδα και Νούνο Σάντος.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, Έζε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ ✨ Mosquera in at right-back 💪 Hincapie bolsters the left side 💡 Eze our creative spark Up for the fight – let’s do this, Gunners!! — Arsenal (@Arsenal) April 15, 2026

Η ενδεκάδα της Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Κουαρέσμα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Χιούλμαντ, Μορίτα, Τζένι, Τρινκάο, Γκονσάλβες, Σουάρεζ