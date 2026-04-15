Η αγωνία των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην Eurovision 2026, κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα του διαγωνισμού, ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά του τελικού.

Ο Akylas, που έχει ήδη ξεχωρίσει με την παρουσία του, προετοιμάζεται για να «σαρώσει» τη σκηνή, αν και τα τελευταία προγνωστικά τον φέρνουν στην 5η θέση των στοιχημάτων, έναν μήνα πριν από τον διαγωνισμό. Μετά τη νίκη του στο «Sing for Greece», ο Akylas θεωρήθηκε ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision. Αρχικά, βρέθηκε να διεκδικεί την κορυφή στα στοιχήματα δίνοντας «μάχη» με τη Φινλανδία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση με το τραγούδι «Liekinheitin», συγκεντρώνοντας πιθανότητα νίκης 30%.

Στη συνέχεια, ο Akylas υποχώρησε στην τρίτη και την τέταρτη θέση, ενώ σήμερα Τετάρτη (15/4), έναν μήνα πριν από τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό, βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση των στοιχημάτων. Η πτώση αυτή αποδίδεται στη δυναμική ανόδου άλλων χωρών, που ενισχύουν τις πιθανότητές τους όσο πλησιάζει η διοργάνωση.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα προγνωστικά, η Γαλλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η Δανία στην τρίτη και η Αυστραλία στην τέταρτη. Η Ελλάδα ακολουθεί στην πέμπτη θέση, με τον Akylas να συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%. Παρά τη μικρή πτωτική πορεία, παραμένει μέσα στα φαβορί, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες για μια υψηλή διάκριση.

Στην έκτη θέση των στοιχημάτων βρίσκεται το Ισραήλ, στην έβδομη η Σουηδία, στην όγδοη η Ρουμανία, στην ένατη η Ουκρανία και στη δέκατη η Ιταλία, ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει την ενδέκατη θέση της κατάταξης.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, ανεβαίνοντας στη σκηνή τέταρτος στη σειρά. Στον ίδιο ημιτελικό θα συμμετάσχει και η Κύπρος, με την Antigoni Buxton, η οποία θα εμφανιστεί όγδοη. Ο Β’ Ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.