Η Eurovision 2006‑2025 αποδεικνύει ότι η σειρά εμφάνισης στον τελικό δεν είναι απλώς θέμα τύχης, αλλά συχνά καθορίζει το αποτέλεσμα. Αναλύοντας τα δεδομένα των τελευταίων δύο δεκαετιών, προκύπτουν σαφείς τάσεις σχετικά με τις πιο «γουρλίδικες» και τις πιο «άτυχες» θέσεις του διαγωνισμού.

Από το 2006 έως το 2025, οι νικητές εμφανίστηκαν σε διαφορετικές θέσεις στον τελικό. Η Φινλανδία με τους Λόρντι και το Hard Rock Hallelujah το 2006 κέρδισε από τη 17η θέση, ενώ την ίδια θέση είχε και η Σερβία το 2007 με τη Μαρίγια Σέριφοβιτς και το Molitva. Το 2008 η Ρωσία και ο Ντίμα Μπίλαν με το Believe εμφανίστηκαν 24οι, ενώ το 2009 η Νορβηγία με τον Αλεξάντερ Ρίμπακ και το Fairytale ήταν 20ή. Το 2010 η Γερμανία με τη Λένα και το Satellite τραγούδησε 22η, και το 2011 το Αζερμπαϊτζάν με τους Ell & Nikki και το Running Scared ήταν 19ο.

Η Σουηδία με τη Loreen και το Euphoria το 2012 εμφανίστηκε 17η, η Δανία το 2013 με το Only Teardrops 18η, ενώ η Αυστρία το 2014 με την Conchita Wurst και το Rise Like a Phoenix ήταν 11η. Το 2015 η Σουηδία με τον Måns Zelmerlöw και το Heroes εμφανίστηκε 10η, το 2016 η Ουκρανία με την Jamala και το 1944 21η, και το 2017 η Πορτογαλία με τον Salvador Sobral και το Amar pelos dois 11η. Το 2018 το Ισραήλ με τη Netta και το Toy τραγούδησε 22ο και το 2019 η Ολλανδία με τον Duncan Laurence και το Arcade 12η.

Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού το 2020, η Ιταλία το 2021 με τους Måneskin και το Zitti e buoni εμφανίστηκε 24η, η Ουκρανία το 2022 με το Kalush Orchestra και το Stefania 12η, η Σουηδία το 2023 με τη Loreen και το Tattoo 9η, η Ελβετία το 2024 με τον Nemo και το The Code 21η, και η Αυστρία το 2025 με τον JJ και το Wasted Love επίσης 9η.

Τάσεις και στατιστικά ευρήματα

Η πλειονότητα των νικητών εμφανίστηκε μετά τη 10η θέση, γεγονός που υποδεικνύει σαφές πλεονέκτημα για όσους διαγωνίζονται στο δεύτερο μισό του τελικού. Οι θέσεις κοντά στο τέλος του σόου φαίνεται να ευνοούν τη μνήμη του κοινού και την τηλεοπτική ένταση.

Οι πιο γουρλίδικες θέσεις είναι η 9η (με δύο νίκες: 2023 και 2025), οι 11η‑12η (με νίκες το 2014, 2017, 2019 και 2022), η 17η (2006, 2007, 2012) και οι θέσεις μεταξύ 20ης και 24ης, που έχουν δώσει αρκετούς νικητές τα τελευταία χρόνια (2018, 2021, 2024). Αντίθετα, οι πρώτες πέντε θέσεις δεν έχουν αποφέρει καμία νίκη την περίοδο 2006‑2025.

Γιατί η σειρά εμφάνισης επηρεάζει το αποτέλεσμα

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από τους παραγωγούς ώστε να εξασφαλίζεται η ποικιλία στα τραγούδια, η κλιμάκωση της έντασης και η μέγιστη μνημονική επίδραση στο κοινό. Έτσι, οι συμμετοχές που εμφανίζονται στο δεύτερο μισό του τελικού έχουν αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.

Συμπέρασμα

Με βάση τα δεδομένα 2006‑2025, οι θέσεις 9, 11‑12, 17 και 20‑24 έχουν σημαντικό πλεονέκτημα. Οι πρώτες θέσεις, αντιθέτως, παραμένουν οι λιγότερο ευνοϊκές.