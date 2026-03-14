Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την προετοιμασία του Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στον νεαρό καλλιτέχνη, επισημαίνοντας ότι η ομάδα έχει ήδη ολοκληρώσει τη βασική ιδέα της σκηνικής εμφάνισης και πλέον εργάζεται πάνω στις τελικές λεπτομέρειες της παραγωγής.

«Ο Akylas είναι ένα πλάσμα χαρισματικό. Τον αγαπώ σαν τον μικρό μου αδερφό, που θέλω να προστατεύσω. Η ιδέα μας έχει τελειώσει. Στείλαμε όλη την πρόβα, με κάθε λεπτομέρεια και τώρα θα μπούμε στην λεπτομέρεια την πρακτική. Αξίζει να τον στηρίξουμε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό που στέλνει η Ελλάδα. Ένα παιδί που τραγουδούσε στην Ερμού και τώρα τον ξέρει όλη η Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η σκηνική παρουσία και η δημιουργική προσέγγιση

Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και χορογράφος μίλησε για τον σχεδιασμό της εμφάνισης του Akyla στη σκηνή της Eurovision, δίνοντας μια γεύση από το τι θα δει το κοινό στη φετινή διοργάνωση.

«Δεν πειράζω τον χαρακτήρα, το στιλ videogame δηλαδή, αλλά τη διαδρομή και το ταξίδι στην σκηνή της Eurovision. Πιστεύω θα είναι μαγικό. Θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο. Πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Akyla και σε όλη την ομάδα. Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει να σκηνοθετώ τις εμφανίσεις μας στην Eurovision και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», είπε επίσης ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαρίνο

Ο Ευαγγελινός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αείμνηστο Γιώργο Μαρίνο, τονίζοντας τη βαθιά του εκτίμηση για τον σπουδαίο καλλιτέχνη: «Αισθάνομαι ευλογημένος γιατί δούλευα με τον Γιώργο Μαρίνο. Τα λόγια είναι λίγα για να εκφράσεις το μέγεθος αυτού του ανθρώπου».