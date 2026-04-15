Στη θλίψη έχει βυθιστεί το Αργοστόλι για την απώλεια της 19χρονης κοπέλας που εντοπίστηκε αναίσθητη στην κεντρική πλατεία της πόλης και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να την επαναφέρουν. Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου της έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, με τα οποία η 19χρονη φέρεται να βρισκόταν μαζί πριν χάσει τις αισθήσεις της ενώ η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου της.

«Έχασα τη ζωή μου όλη», είπε ο πατέρας της 19χρονης αποκλειστικά στο MEGA, τονίζοντας πως η κόρη του έπεσε θύμα παγίδας. «Δεν έχασα το κορίτσι μου, έχασα τη ζωή μου όλη. Έχασα τον άγγελό μου. Σε παγίδα έπεσε το παιδί μου. Δεν το μεταφέρανε, δεν το βγάλανε έξω το παιδί, το πετάξανε το παιδί μου. Έκαναν αυτά που θέλαν να κάνουν οι κύριοι αυτοί. Εγώ το παιδί μου το έχασα. Εγώ αυτόν τον άγγελο που έχασα, αυτό το παιδί που έχασα, του είχα δώσει αρχές. Το παγιδέψανε το παιδί μου. Δεν έχει σχέση το παιδί μου ούτε με ναρκωτικά, ούτε με ποτά. Το παγιδέψανε, το πήρε ο ένας που ήταν γνωστός της φίλος της που ήρθε για Πάσχα, απ’ ότι ξέρω, στη Κεφαλονιά και στη συνέχεια ήταν συνεννοημένοι με τους άλλους δύο και πήγαν εκεί και της ρίξανε τίποτα στο ποτήρι της που έπινε και δεν ξέρω τι κάνανε».

«Το παιδί μου βγήκε έξω για να πάει σε μια φίλη της και μετά η φίλη της που γνώριζε αυτά τα παιδιά έφυγε, πήγε με το αγόρι της και έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε, που ακόμα δεν ξέρω πώς και τι έγινε. Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα τρία άτομα. Δεν μου είπε ότι θα μείνει εκτός. Είπε ότι θα βγει με τη φίλη της και είναι και κάποιος φίλος από παλιά, αλλά θα καθυστερούσε να έρθει».

«Κάποιος περαστικός το είδε το παιδί μου πεταμένο και δεν ήταν πεταμένο στην άκρη του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Είναι μια στην παιδική χαρά εκεί και έχει μουράγιο, πίσω από το μουράγιο ήταν το παιδί μου. Το είχαν κρυμμένο πεθαμένο εκεί. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι πήρε στις πέντε παρά παρακάτι. Τον πήραν τηλέφωνο να πάει για ένα άλλο περιστατικό, πήρε σήμα να πάει στο Γηροκομείο που είναι απέναντι και στον δρόμο, ενώ να πάρει να παραλάβει κάποιο άλλο περιστατικό, του ήρθε νέο σήμα και του είπαν να πάει στην πλατεία. Και το παιδί την ώρα που το πήρε, μου είπε ο οδηγός του αυτοκινήτου, είχε τις αισθήσεις του».

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η μεταφορά της νεαρής στο σημείο όπου εντοπίστηκε, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 19χρονη βρισκόταν μαζί με τους 3 νεαρούς πριν καταρρεύσει. Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει αποτυπωθεί ένας από αυτούς να τη μεταφέρει στο σημείο όπου εντοπίστηκε, και τα άλλα δύο άτομα να ακολουθούν.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης (14/4) προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου και συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης, σήμερα τα ξημερώματα (14.04.2026) στην Κεφαλονιά.

Ένας πρωταθλητής της άρσης βαρών στους νέους είναι ανάμεσα στους άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17, όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 22χρονος από την Αλβανία.

Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Από τα πρώτα στοιχεία των αστυνομικών ερευνών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της 19χρονης.