Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης από την Κεφαλονιά, που εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν από την κατάρρευσή της. Οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της τη μοιραία νύχτα έχουν ήδη συλληφθεί. Κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς φέρονται να την εγκατέλειψαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπoυ βρισκόταν η 19χρονη Μυρτώ πριν τον θάνατό της, τοποθετήθηκε δημόσια για το τραγικό περιστατικό.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν στις κάμερες του καταλύματος, όπου η νεαρή βρισκόταν μαζί με τρεις νεαρούς πριν βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με τον τρίτο από τους συλληφθέντες, έναν 23χρονο ημεδαπό που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης (14/3), ο ίδιος, μαζί με έναν 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής –οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο– έκαναν χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο του ξενοδοχείου, το οποίο είχε νοικιαστεί από έναν από την παρέα.

Σε ανακοίνωσή του στα social media, ο κ. Ανδρέας Λυκούδης, ιδιοκτήτης του καταλύματος, ανέφερε ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε μετά από κράτηση που έγινε τηλεφωνικά στις 12:10 τα ξημερώματα της Τρίτης, με άφιξη και check-in στις 12:30. Όπως τόνισε, μετά την άφιξη των επισκεπτών δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εντός του ξενοδοχείου, ενώ όλη η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το υλικό, που έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, δείχνει την είσοδο ατόμων, που δεν είχαν δηλωθεί ως πελάτες. Τα δύο αυτά άτομα φαίνονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο, ενώ γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα καταγράφεται η απομάκρυνση της 19χρονης από το χώρο του καταλύματος σε λιπόθυμη κατάσταση. Περίπου στις 05:15 αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε, ότι η επιχείρηση συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, έχοντας παραδώσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Συγκλονίζουν οι γονείς – «Tο βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου»

Η νεαρή κοπέλα είχε βγει για διασκέδαση, όμως λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ημιλιπόθυμη σε πλατεία του Αργοστολίου, σε άσχημη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού, αφήνοντας πίσω της συγκλονισμένους τους γονείς και τους φίλους της. Ο πατέρας της, συντετριμμένος, μίλησε στην εκπομπή Live News λίγες ώρες μετά τον θάνατο της κόρης του, περιγράφοντας την οδύνη του και την αδυναμία του να κατανοήσει τι συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα.

«Δεν ξέρω τι έγινε. “Έφυγε” ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο “μάρμαρο”», λέει ο τραγικός πατέρας. Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις νεαρών, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, από βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί, ένας εκ των συλληφθέντων φαίνεται να μεταφέρει την 19χρονη στην πλατεία, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ, να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα» λέει ο πατέρας της 19χρονης. Ο ίδιος ειδοποιήθηκε όταν η κόρη του είχε ήδη ξεψυχήσει. «Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου», λέει συγκλονισμένος.