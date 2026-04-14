Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπoυ βρισκόταν η 19χρονη Μυρτώ πριν τον θάνατό της, τοποθετήθηκε δημόσια για το τραγικό περιστατικό.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν στις κάμερες του καταλύματος, όπου η νεαρή βρισκόταν μαζί με τρεις νεαρούς πριν βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με τον τρίτο από τους συλληφθέντες, έναν 23χρονο ημεδαπό που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης (14/3), ο ίδιος, μαζί με έναν 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής –οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο– έκαναν χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο του ξενοδοχείου, το οποίο είχε νοικιαστεί από έναν από την παρέα.

Σε ανακοίνωσή του στα social media, ο κ. Ανδρέας Λυκούδης, ιδιοκτήτης του καταλύματος, ανέφερε ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε μετά από κράτηση που έγινε τηλεφωνικά στις 12:10 τα ξημερώματα της Τρίτης, με άφιξη και check-in στις 12:30. Όπως τόνισε, μετά την άφιξη των επισκεπτών δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εντός του ξενοδοχείου, ενώ όλη η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το υλικό, που έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, δείχνει την είσοδο ατόμων, που δεν είχαν δηλωθεί ως πελάτες. Τα δύο αυτά άτομα φαίνονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο, ενώ γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα καταγράφεται η απομάκρυνση της 19χρονης από το χώρο του καταλύματος σε λιπόθυμη κατάσταση. Περίπου στις 05:15 αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε, ότι η επιχείρηση συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, έχοντας παραδώσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.