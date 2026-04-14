Στο πένθος έχει βυθίσει την Κεφαλονιά ο μυστηριώδης θάνατος της 19χρονης Μυρτώς, με τους συγγενείς της να αναζητούν απαντήσεις για τα τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στην απώλειά της.

Η νεαρή κοπέλα είχε βγει για διασκέδαση, όμως λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ημιλιπόθυμη σε πλατεία του Αργοστολίου, σε άσχημη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού, αφήνοντας πίσω της συγκλονισμένους τους γονείς και τους φίλους της. Ο πατέρας της, συντετριμμένος, μίλησε στην εκπομπή Live News λίγες ώρες μετά τον θάνατο της κόρης του, περιγράφοντας την οδύνη του και την αδυναμία του να κατανοήσει τι συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα.

«Δεν ξέρω τι έγινε. “Έφυγε” ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο “μάρμαρο”», λέει ο τραγικός πατέρας. Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις νεαρών, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, από βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί, ένας εκ των συλληφθέντων φαίνεται να μεταφέρει την 19χρονη στην πλατεία, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ, να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα» λέει ο πατέρας της 19χρονης. Ο ίδιος ειδοποιήθηκε όταν η κόρη του είχε ήδη ξεψυχήσει. «Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου», λέει συγκλονισμένος.

Το μοιραίο βράδυ και οι τελευταίες στιγμές

Τα ερωτήματα γύρω από το τι συνέβη τη νύχτα της Δευτέρας του Πάσχα, παραμένουν αναπάντητα. Οι Αρχές εξετάζουν, πού βρέθηκε η 19χρονη Μυρτώ με τους τρεις νεαρούς, που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου. Ο πατέρας της είχε -όπως λέει- ένα κακό προαίσθημα: «Της λέω “πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο”».

Η μητέρα της, συντετριμμένη, αποκάλυψε ένα από τα τελευταία τους μηνύματα. «Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει». Σύμφωνα με τη μητέρα, μια φίλη της 19χρονης είπε, ότι η Μυρτώ γνώρισε ένα αγόρι, το οποίο φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και να την εγκατέλειψε.

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».«

Ήταν το στερνοπούλι μου, η ζωή μου όλη», συμπληρώνει ο πατέρας της, ζητώντας δικαίωση για τη Μυρτώ και απαντήσεις για τον τραγικό χαμό της.