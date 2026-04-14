Η Valerie Lee, που ως παιδί συμμετείχε στο θρυλικό The Wizard of Oz, έφυγε από τη ζωή στα 94 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της ένα μικρό αλλά ανεξίτηλο κινηματογραφικό αποτύπωμα.

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή η Valerie Lee, μία από τις τελευταίες εν ζωή παιδικές συμμετοχές του θρυλικού κινηματογραφικού κόσμου του The Wizard of Oz. Την είδηση επιβεβαίωσε ο συγγραφέας Stephen Cox, γνωστός για το βιβλίο του σχετικά με τους ηθοποιούς που ενσάρκωσαν τους Munchkins στην ταινία.

Η Valerie Lee εμφανίστηκε στον «Μάγο του Οζ» όταν ήταν μόλις έξι ετών, υποδυόμενη έναν από τους κατοίκους της Munchkinland. Οι σκηνές της τη φέρνουν να χορεύει δίπλα στη θρυλική Judy Garland. Η συμμετοχή της προέκυψε μέσα από τη σχολή χορού Bud Murray στο Λος Άντζελες, απ’ όπου επιλέχθηκαν αρκετά παιδιά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις, η Lee θυμόταν με νοσταλγία τα γυρίσματα και ιδιαίτερα την παρουσία του Bert Lahr – του αξέχαστου Δειλού Λιονταριού – ο οποίος, όπως έλεγε, συνήθιζε να διασκεδάζει τα παιδιά στα διαλείμματα των γυρισμάτων.

Μετά τον «Μάγο του Οζ», η Valerie Lee συνέχισε για λίγο την πορεία της στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε μικρού μήκους ταινίες της σειράς Our Gang, όπως τα Time’s Out for Lessons και Dancing Romeo. Ωστόσο, η καριέρα της δεν κράτησε πολύ, καθώς σύντομα απομακρύνθηκε από το χώρο του θεάματος.

Η ήσυχη ζωή μετά τον κινηματογράφο

Τα επόμενα χρόνια εργάστηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες ως διευθύντρια σε βιβλιοπωλείο στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μαζί με τον σύζυγό της, Robert Haynes, απέκτησαν τρία παιδιά.

Η τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη πραγματοποιήθηκε το 2024, στο ντοκιμαντέρ Mysteries of Oz: 85 Questions Answered, που εξετάζει την κληρονομιά της εμβληματικής ταινίας.

Ο θάνατός της σημειώνεται σε μια εποχή όπου τα μέλη του αρχικού καστ του Wizard of Oz έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί. Ανάμεσα στους ελάχιστους επιζώντες είναι η Caren Marsh Doll, που πρόσφατα γιόρτασε τα 107α γενέθλιά της, καθώς και η Priscilla Montgomery Clark.

Αν και η Valerie Lee εμφανίστηκε για λίγο στη μεγάλη οθόνη, το όνομά της παραμένει συνδεδεμένο με μια από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών — μια παραγωγή που εξακολουθεί, σχεδόν έναν αιώνα μετά, να μαγεύει γενιές θεατών.