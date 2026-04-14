Το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για χρονικό διάστημα έως και πέντε ετών, πρόταση που απορρίφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, τα οποία επικαλούνται τους New York Times.

Οι ΗΠΑ επέμειναν σε πλήρη παύση του εμπλουτισμού ουρανίου για 20 χρόνια, στο πλαίσιο των συνομιλιών με την Τεχεράνη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας του Ιράν κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία.

Παρά το αδιέξοδο, οι συζητήσεις θεωρούνται ένδειξη ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μια ειρηνευτική διευθέτηση, με πιθανό δεύτερο γύρο διαπροσωπικών συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων

Μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η υπόσχεση του Ιράν να μην κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο δεν αφορά «μόνο το παρόν, ούτε μόνο τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά μακροπρόθεσμα».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για την Ουάσιγκτον. «Πραγματικά πιστεύω ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν, επειδή βάλαμε πολλά στο τραπέζι», δήλωσε στο Fox News. «Στην πραγματικότητα, καταστήσαμε πολύ σαφές ποια ήταν η κόκκινη γραμμή μας».

Ο Βανς πρόσθεσε ότι «υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θέματα στα οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πραγματικά ότι δεν έχουμε καμία ευελιξία». Τα ζητήματα αυτά αφορούν τον έλεγχο των ΗΠΑ επί του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και έναν μηχανισμό επαλήθευσης, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει ανάπτυξη πυρηνικού όπλου στο μέλλον.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του Reuters, τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, παρά τις τεταμένες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ.

Το πρακτορείο περιγράφει την πορεία των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι «υπήρχε έντονη ελπίδα στη μέση των συνομιλιών ότι θα υπάρξει πρόοδος και ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν πολύ γρήγορα», όπως ανέφερε πηγή της πακιστανικής κυβέρνησης.

Άλλη πηγή που συμμετείχε στις συζητήσεις δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έφτασαν «πολύ κοντά» σε συμφωνία και βρίσκονταν «κατά 80% εκεί», πριν σκοντάψουν σε αποφάσεις που δεν μπορούσαν να ληφθούν επί τόπου.

Δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως βαριά και ψυχρή, σημειώνοντας ότι, παρά τις προσπάθειες του Πακιστάν να εξομαλύνει το κλίμα, καμία πλευρά δεν έδειξε πρόθεση αποκλιμάκωσης.

Παρά το αδιέξοδο, οι επαφές συνεχίζονται μέσω διαμεσολαβητών, καθώς τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη επιδιώκουν να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.