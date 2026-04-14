Μια απρόσμενα σουρεαλιστική σκηνή εκτυλίχθηκε χθες στον Λευκό Οίκο, όταν ο προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε προσωπικά παραγγελία από εστιατόριο McDonald’s στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Η συζήτηση κινήθηκε από τα φιλοδωρήματα και τον πόλεμο στο Ιράν, μέχρι τις επιθέσεις του εναντίον του πάπα Λέοντα Ιδ΄ και μια αμφιλεγόμενη εικόνα που τον απεικόνιζε ως… Ιησού.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, γνωστός για την αγάπη του στο φαστ-φουντ, βγήκε από το κτίριο της προεδρίας για να παραλάβει δύο σακούλες με χάμπουργκερ. Η σκηνή εντάχθηκε σε πρωτοβουλία του για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των φιλοδωρημάτων.

«Έχω μια παραγγελία για εσάς, κύριε πρόεδρε», είπε η εργαζόμενη στις ταχυμεταφορές Σάρον Σίμονς, προσφέροντάς του τις σακούλες. «Δεν μοιάζει καθόλου σκηνοθετημένο αυτό, έτσι;» απάντησε με ειρωνεία ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Σίμονς γιαγιά δέκα εγγονιών από το Άρκανσο είχε αποκομίσει 11.000 δολάρια μέσα στη χρονιά χάρη στην πολιτική του.

Όπως συχνά συμβαίνει με τον αμερικανό πρόεδρο, η συζήτηση σύντομα πήρε πιο σοβαρή τροπή. Δημοσιογράφος τον ρώτησε για την ανάρτηση εικόνας που τον παρουσίαζε ως Ιησού Χριστό, δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιευμένη στον ιστότοπο Truth Social.

«Όντως την δημοσίευσα, νόμιζα πως με παρουσίασε σαν γιατρό, πως είχε κάποια σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό» τον οποίο «υποστηρίζουμε», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Και κάνω καλά κόσμο. Τον κάνω να αισθάνεται πολύ καλύτερα».

Από το Ιράν στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’

Η συνέντευξη συνεχίστηκε με ερωτήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, η Τεχεράνη επικοινώνησε με την Ουάσιγκτον «εκλιπαρώντας να κλειστεί συμφωνία με κάθε τίμημα». Η Τεχεράνη, ωστόσο, αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Παρουσία της Σάρον Σίμονς, που φαινόταν ολοένα πιο αμήχανη, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανό πάπα για τις φραστικές επιθέσεις του εναντίον του. Τον χαρακτήρισε ξανά «αδύναμο» και «υπερβολικά χαλαρό» ως προς την «καταπολέμηση της εγκληματικότητας» και άλλα ζητήματα, μετά το κήρυγμα του προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά του πολέμου.

«Ο πάπας Λέων έκανε ψευδείς δηλώσεις», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι εναντιώθηκε «σε αυτό που έκανα όσον αφορά το Ιράν», ενώ τόνισε πως «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Από τα φιλοδωρήματα στα κοινωνικά ζητήματα

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην απαγόρευση συμμετοχής διεμφυλικών αθλητριών σε γυναικεία αθλήματα, ζητώντας τη γνώμη της Σίμονς. «Δεν έχω άποψη για αυτό», απάντησε εκείνη, «ήρθα να μιλήσω για να μη φορολογούνται τα φιλοδωρήματα».

Τέλος, όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν αν το προσωπικό του Λευκού Οίκου δίνει γενναιόδωρα φιλοδωρήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε από την τσέπη του χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων και το προσέφερε στη Σίμονς. «Μου το θυμίσατε», είπε χαμογελώντας.