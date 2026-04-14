Η Greenpeace προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο ραδιενεργών διαρροών από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, λόγω πιθανής κατάρρευσης της εσωτερικής δομής συγκράτησης. Η περιβαλλοντική οργάνωση επισημαίνει ότι μια ανεξέλεγκτη φθορά του συστήματος προστασίας θα μπορούσε να προκαλέσει νέες απελευθερώσεις ραδιενέργειας στο περιβάλλον.

Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας του σταθμού καλύπτεται από δύο δομές: την αρχική «σαρκοφάγο» από χάλυβα και σκυρόδεμα, που ανεγέρθηκε αμέσως μετά την καταστροφή του 1986, και τη Νέα Προστατευτική Κατασκευή, ένα σύγχρονο ατσάλινο περίβλημα τοποθετημένο το 2016.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η εξωτερική αυτή κατασκευή υπέστη ζημιές ύστερα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία ότι στοχοθετεί τον χώρο του Τσερνόμπιλ από την έναρξη της εισβολής το 2022, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη δομή που προστατεύει τη σαρκοφάγο.

Σε νέα έκθεσή της, η Greenpeace αναφέρει ότι παρά τις εργασίες αποκατάστασης, η λειτουργία συγκράτησης της κατασκευής δεν έχει «αποκατασταθεί πλήρως». Η οργάνωση προειδοποιεί πως αυτό αυξάνει τον κίνδυνο νέων ραδιενεργών εκλύσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση κατάρρευσης της εσωτερικής δομής.

Ανησυχίες για ραδιενεργή σκόνη και καύσιμα

«Θα ήταν καταστροφικό επειδή υπάρχουν 4 τόνοι σκόνης, εξαιρετικά ραδιενεργής σκόνης, σφαιρίδια καυσίμου και τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας μέσα στη σαρκοφάγο», δήλωσε στο AFP ο Σον Μπέρνι, ειδικός σε πυρηνικά θέματα της Greenpeace Ουκρανίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η νέα προστατευτική κατασκευή «δεν μπορεί να επισκευαστεί αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται», γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο ραδιενεργών διαρροών. Σύμφωνα με την οργάνωση, η αποσυναρμολόγηση των ασταθών στοιχείων του εσωτερικού περιβλήματος είναι αναγκαία, όμως οι εργασίες δυσχεραίνονται λόγω του πολέμου, καθώς «ρωσικοί πύραυλοι εξακολουθούν να εκτοξεύονται πάνω από το Τσερνόμπιλ».

Προειδοποιήσεις για τον συνεχιζόμενο κίνδυνο

«Σαράντα χρόνια μετά (την καταστροφή του Τσερνόμπιλ), η Ρωσία εξακολουθεί να διεξάγει έναν πραγματικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας και της Ευρώπης», υποστήριξε ο Μπέρνι. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του εργοστασίου, Σέργκι Ταρακάνοφ, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ επικίνδυνη».

«Εάν ένας πύραυλος πέσει όχι μόνο μέσα στη δομή συγκράτησης αλλά μόλις 200 μέτρα μακριά, θα προκαλέσει μια εξωτερική επίδραση παρόμοια με αυτή ενός σεισμού», προειδοποίησε, υπενθυμίζοντας ότι «τα ραδιενεργά σωματίδια δεν γνωρίζουν σύνορα».

Τέλος, το κόστος αποκατάστασης της αψίδας της σαρκοφάγου, η οποία υπέστη ζημιές από ρωσικό drone το 2025, εκτιμάται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τον Μάρτιο.