Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέφυγε στο Truth Social για να δυσφημίσει την έγκριτη αμερικανική εφημερίδα New York Times για την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν.

«Για όσους εξακολουθούν να διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times και, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ εντελώς, στρατιωτικά και με άλλο τρόπο, θα πίστευαν ότι το Ιράν στην πραγματικότητα κερδίζει ή, τουλάχιστον, τα πάει αρκετά καλά», ανέφερε αρχικά.

«Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, και οι New York Times γνωρίζουν ότι είναι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ! Πότε ζητά συγγνώμη αυτό το διεφθαρμένο μέσο ενημέρωσης για τα ΨΕΜΑΤΑ και τις φρικτές του πράξεις εναντίον μου, των υποστηρικτών μου και της ίδιας της χώρας μας!», συνέχισε. «ΔΕΝ ΝΤΡΟΠΗ ΕΧΟΥΝ; ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΣ;».