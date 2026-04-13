Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε έναν ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο για να προωθήσει το νομοσχέδιό του για τη μη φορολόγηση του φιλοδωρήματος, μετατρέποντας μια απλή παραγγελία fast food σε επικοινωνιακό γεγονός μέσα από το Οβάλ Γραφείο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε να υποδέχεται προσωπικά διανομέα στην πόρτα του Λευκού Οίκου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο τηλεοπτικό σόου παρά πολιτική παρουσίαση.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να αναφερθεί στη φορολογική του πολιτική γύρω από το φιλοδώρημα. Κάλεσε μάλιστα τη διανομέα να συμμετάσχει σε μια άτυπη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας: «Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι;», επιχειρώντας να δώσει πιο ανθρώπινο τόνο στο μήνυμά του.

President Trump just received a McDonald’s delivery order from a DoorDash driver outside the Oval Office! Thanks to President Trump signing No Tax on Tips into law, Sharron is using the $11,000 in tips that she made last year to support her family. 💰 🚗 🍔 🍟 pic.twitter.com/5JkpJo839k — Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2026

Η γυναίκα απάντησε ευγενικά: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε», με τον πρόεδρο να συνεχίζει ότι η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι «κάτι πολύ ξεχωριστό» που αφορά εργαζόμενους σαν κι εκείνη. Τόνισε πως ήταν «μεγάλη τιμή» που τη γνώρισε και πρόσθεσε αστειευόμενος: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε».

Η διανομέας απάντησε αμήχανα ότι «ίσως» τον είχε ψηφίσει, ενώ όταν ο Τραμπ τη ρώτησε για άλλα πολιτικά ζητήματα, όπως η συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, εκείνη διευκρίνισε πως δεν έχει άποψη και ότι βρίσκεται εκεί μόνο για να μιλήσει για τα φιλοδωρήματα.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ της πρόσφερε ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιογράφους, περιλάμβανε τουλάχιστον ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε άλλα παραδείγματα εργαζομένων που, όπως είπε, έλαβαν εντυπωσιακά ποσά, κάνοντας λόγο για φιλοδωρήματα που έφτασαν ακόμη και τα 5.000 ή 7.000 δολάρια.

Η σκηνή σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να τη θεωρούν ακόμη μία προσπάθεια του Τραμπ να περάσει το πολιτικό του μήνυμα με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, συνδυάζοντας το σόου με την πολιτική επικοινωνία.