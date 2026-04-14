Σε έντονα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι η κηδεία του θρυλικού Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, με σύσσωμη την μπασκετική κοινότητα της Σερβίας να δίνει το «παρών» για να τον αποχαιρετήσει.

Ο ιστορικός προπονητής συνέδεσε το όνομά του με τη Παρτίζαν, οδηγώντας την σε μια «χρυσή» εποχή, με εννέα διαδοχικά πρωταθλήματα έως το 2010, ακόμη έναν τίτλο το 2013, καθώς και σημαντικές διακρίσεις σε κύπελλα και την Αδριατική Λίγκα. Κορυφαία στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η συμμετοχή στο Final Four της EuroLeague το 2010.

Στην τελετή παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής και της κοινωνίας, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ξεχωρίζει, εμφανώς συγκινημένος.

Εκ μέρους της Παρτίζαν, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και ο τεχνικός διευθυντής Ζάρκο Πάσπαλι, ενώ αρκετοί παίκτες της ομάδας, όπως οι Αλεξέι Ποκουσέφσκι, Μπρούνο Φερνάντο, Τόνι Τζεκίρι, Κάρλικ Τζόουνς και ο αρχηγός Βάνκα Μαρίνκοβιτς, τίμησαν τη μνήμη του με την παρουσία τους.