Σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα διεξήχθη η αναμέτρηση της Παρτίζαν με τη Ζάλγκιρις για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς πριν το τζάμπολ πραγματοποιήθηκε το ύστατο χαίρε στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Η ομάδα του Βελιγραδίου τίμησε τον ιστορικό της προπονητή, με βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη του να προβάλλεται στο γήπεδο και τους φιλάθλους να δημιουργούν συγκινητική ατμόσφαιρα με τα κινητά τους.

Στη συνέχεια, σηκώθηκαν αφίσες με τη μορφή του Βουγιόσεβιτς και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, σε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με αρκετούς φιλάθλους να δακρύζουν, ενώ εμφανώς συγκινημένος ήταν και ο Τσάβι Πασκουάλ που παρακολουθούσε την τελετή.

Στιγμές συγκίνησης για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς