Μία δυσάρεστη ημέρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών. Ο Σέρβος προπονητής αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας για αρκετό καιρό και είχε υποβληθεί το 2025 σε μεταμόσχευση νεφρού.

Τα σερβικά μέσα αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τον Μάρτιο λόγω καρδιακών και πνευμονικών προβλημάτων, οδηγώντας τελικά στον θάνατό του.

Ο Βουγιόσεβιτς άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της Παρτιζάν, κυριαρχώντας τόσο στο σερβικό πρωτάθλημα όσο και στην αδριατική λίγκα. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση στη EuroLeague τη σεζόν 1986-87 και έφτασε στο Final-Four το 2010. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 2008-09 είχε τιμηθεί ως προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του συνεισφορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν για τον θάνατο του προπονητή θρύλου της

Η οικογένεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη ότι σήμερα, 8 Απριλίου 2026, ο θρυλικός προπονητής έφυγε από τη ζωή. Η σύζυγός του, Άνα Βουγιόσεβιτς, και ο γιος του, Λούκα Βουγιόσεβιτς, επιβεβαίωσαν την είδηση, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της επιδείνωσης της υγείας του.

Η Παρτιζάν εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και ενημερώνει ότι οι λεπτομέρειες για την τελετή μνήμης και την κηδεία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο αποχαιρετισμός ενός δασκάλου και θρύλου

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς γεννήθηκε το 1959 στο Ποντγκόριτσα και αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή στο μπάσκετ. Ήταν ένας μοναδικός προπονητής και δάσκαλος, που πρώτα από όλα φρόντιζε να αναπτύσσει καλύτερους ανθρώπους τους παίκτες του και στη συνέχεια καλύτερους αθλητές. Αποχώρησε από τη ζωή στο Βελιγράδι, αφήνοντας πίσω του τεράστια κληρονομιά.

Στην πλούσια καριέρα του, εργάστηκε με πολλούς συλλόγους και προπονήθηκε στις εθνικές ομάδες της Γιουγκοσλαβίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Το μεγαλύτερο αποτύπωμά του το άφησε στο Παρτιζάν, όπου ξεκίνησε ως νεαρός προπονητής στις μικρές ομάδες. Υπό την καθοδήγησή του, αναδείχθηκαν αθλητές που έγιναν θρύλοι του μπάσκετ σε Σερβία, Γιουγκοσλαβία, Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Ο Βουγιόσεβιτς παραμένει ο πιο πολυβραβευμένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, με 12 τίτλους εθνικού πρωταθλήματος, 5 τίτλους στην Αδριατική Λίγκα, 5 κύπελλα, τον διεθνή τίτλο Κύπελλο Radivoj Korać και δύο συμμετοχές σε Final-Four EuroLeague.

Εκτός από τον Παρτιζάν, εργάστηκε και διακρίθηκε σε συλλόγους όπως οι: ΟΚΚ Βελιγραδίου, Μλάντοστ Ζέμουμ, Ερυθρός Αστέρας, Μπρέσια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Λιμόζ, Κλουζ και πολλούς ακόμα.

Με την εφηβική εθνική ομάδα της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας Γιουγκοσλαβίας κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο κόσμος του μπάσκετ και η «μαύρη-άσπρη» οικογένεια του Παρτιζάν αποχαιρετούν σήμερα έναν άνθρωπο που παραμένει σύμβολο του συλλόγου και ενσάρκωσε το πνεύμα που ο ίδιος είχε θέσει ως μότο: «Δώστε τα όλα! Μέχρι το τέλος!»