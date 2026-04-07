Ο Χάρης Κοπιτσής κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και μιλάει στο tanea.gr για το ιστορικό φιλικό της ΑΕΚ με την Παρτιζάν στο βομβαρδισμένο από το ΝΑΤΟ Βελιγράδι που συνέβη σαν σήμερα, 7 Απριλίου το 1999.

Ο παλαίμαχος άσος περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που συνάντησε η αποστολή, με εικόνες καταστροφών αλλά και έναν λαό ενωμένο.

Παρά τον αρχικό φόβο, όπως ανέφερε, κυριάρχησε η ανάγκη να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονταν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ματέγια Κέζμαν, επισημαίνοντας τη δύναμη και το κουράγιο που έδειξε για να κάνει μια μεγάλη καριέρα, ενώ στάθηκε και στον ρόλο της ΑΕΚ και του Δημήτρη Μελισσανίδη, χάρη στον οποίο πραγματοποιήθηκε το ταξίδι.

Παράλληλα ανέφερε πως «ήταν ένα παιχνίδι για την ειρήνη σε εμπόλεμη ζώνη χωρίς να έχει προγραμματιστεί», ενώ σχολίασε και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Με αφορμή την 7η Απριλίου του 1999 και το φιλικό της ΑΕΚ κόντρα στη Παρτιζάν, ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι η αποστολή θα ταξιδέψει στην εμπόλεμη ζώνη του Βελιγραδίου;

«Προβληματίστηκα έντονα. Ήταν καταστάσεις που δεν τις είχαμε ξαναβιώσει, ούτε είχαμε εμπειρία από κάτι παρόμοιο. Δεν ξέραμε τι θα συναντούσαμε. Η απόφασή μας ήταν να πάμε χωρίς δεύτερη σκέψη και να δείξουμε έμπρακτα ότι τους στηρίζουμε».

Υπήρχαν άνθρωποι που να ήταν αρνητικοί ως προς το ταξίδι της αποστολής στο Βελιγράδι;

«Ήταν προβληματισμένοι καθώς ήταν η πρώτη φορά που ζούσαμε κάτι τέτοιο, αλλά κανένας δεν ήταν αρνητικός ως προς το ταξίδι αυτό».

Ποιες ήταν οι συνθήκες και το κλίμα που επικρατούσαν όταν φτάσατε αλλά και κατά την διάρκεια αυτού του δύσκολου ταξιδιού;

«Οι συνθήκες που συναντήσαμε όταν φτάσαμε ήταν πρωτόγνωρες και δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Είναι πολύ σημαντικά όσα ζήσαμε αλλά είδαμε και έναν λαό που ήταν ενωμένος και πολεμούσε ενάντια σε αυτό που του είχε συμβεί. Είδαμε ανθρώπους με χαμόγελα και όχι μόνο τους δώσαμε δύναμη, αλλά μας έδωσαν και εκείνοι με την συμπεριφορά τους. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ήταν πάνω από όλα, διότι βλέπουμε και στη τωρινή εποχή παρεμφερή καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες παγκοσμίως και επηρεάζουν όλο τον πλανήτη».

Τι εικόνες σας έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό;

«Οι εικόνες που μου έχουν μείνει χαραγμένες είναι τα κατεστραμμένα κτήρια και οι υποδομές που φαινόντουσαν ότι είχαν δεχτεί πλήγματα. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα χαμόγελα των ανθρώπων, αλλά και στο βλέμμα τους την ευγνωμοσύνη, διότι βρέθηκε η ΑΕΚ που μας έδωσε την ευκαιρία και την τιμή με αυτά που πρεσβεύει, να παρευρεθούμε εκεί πέρα μετά από απόφαση του Δημήτρη Μελλισανίδη. Το χαμόγελο και η αγκαλιά που μας δώσανε ήταν αμοιβαία και μου μένουν χαραγμένα ακόμα και σήμερα. To παιχνίδι δεν τελείωσε ποτέ, διότι από την αγάπη και την ανυπομονησία ο κόσμος μπήκε μέσα στο γήπεδο και μας αγκάλιαζε» ανέφερε ο ίδιος και συνέχισε λέγωντας πως «κάτι σημαντικό που μας συνέβη είναι ότι έπρεπε να φύγουμε το ίδιο βράδυ από το Βελιγράδι, διότι πιο αργά δεν θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε λόγω των μέτρων που υπήρχαν. Το παιχνίδι αυτό δεν αποτέλεσε μόνο έναν απλό ποδοσφαιρικό αγώνα, ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο στιγμιότυπο με κάποιον αντίπαλο από το φιλικό;

«Θυμάμαι πολλούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα, αλλά ο Ματέγια Κέζμαν έκανε την μεγαλύτερη. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση διότι ενώ ήταν νεαρό παιδί, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και τον πόλεμο βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο και αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες Αϊντχόφεν και Τσέλσι. Είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου που εκτός της ένωσης για ειρήνη, σου δίνει πάντα μια ελπίδα όταν θες να φτάσεις ψηλά να πολεμάς και να μην τα παρατάς».

Τι συναισθήματα σας έχει αφήσει αυτό το γεγονός;

«Ήταν κάτι μοναδικό που δεν έχει ξανασυμβεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ήταν ένα παιχνίδι για την ειρήνη σε εμπόλεμη ζώνη χωρίς να έχει προγραμματιστεί. Πολλά παρεμφερή παιχνίδια έχουν διεξαχθεί, αλλά όχι με αυτά τα δεδομένα. Είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε και το προσφέραμε μέσω της ΑΕΚ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελλο. Είναι αξίες και ιδανικά».

Αν σας ζητούσαν το ίδιο σήμερα, δηλαδή να πάτε στην εμπόλεμη ζώνη του Ιράν με βάση τα σημερινά γεγονότα θα το κάνατε;

«Θα ήθελα πολύ να το κάνω αλλά δεν θα μας άφηναν. Δεν θα ήταν μια απλή απόφαση της ομάδας, διότι τώρα μπλέκονται μεγάλες δυνάμεις που κάνουν τον πόλεμο να λειτουργεί ως ένα εργαλείο για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Σίγουρα θα το ήθελα, αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Γι’ αυτό το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί έναν φάρο που θα μας θυμίζει ότι τέτοιες δράσεις σαν αυτό το φιλικό πρέπει να επαναλαμβάνονται, για να αφυπνίζεται ο κόσμος που το έχει ανάγκη».

Ποιο είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι που θυμάστε ακόμα;

«Ανεξίτηλο μου έχει μείνει το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Μίλαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά του νέου format του Champions League. Ήμασταν τυχεροί ώστε να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη ομάδα εκείνης της εποχής, όπου από το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες μέχρι και τον κόσμο το ευχαριστηθήκαμε όλοι».

Ποιος πιστεύετε θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Super League;

«Στο μίνι πρωτάθλημα που διεξάγεται, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα και θα έλεγα ότι είναι νωρίς για να μιλήσουμε για το ποιος θα το κατακτήσει. Η εικόνα που βγάζει η ομάδα, δείχνει ένα σύνολο που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Είναι κατασταλαγμένοι, δυνατοί ψυχικά και έχουν ισορροπία στο παιχνίδι τους. Εάν αντιμετωπίσουν τα παιχνίδια όπως αυτό με τον Ολυμπιακό τότε υπάρχουν πολλές ελπίδες».