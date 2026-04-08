Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες Λουτσέσκου και Βουγιόσεβιτς, πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια (9/4, 21:45) για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τούρκος τεχνικός ξεκίνησε τις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στις δύο οικογένειες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πριν από το παιχνίδι θέλω να πω συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους του αθλητισμούς που χάθηκαν, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου που υπήρξε προπονητής στην Τουρκία, την Γαλατάσαραϊ, την Μπεσίκτας και γιος του είναι τώρα προπονητής στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, που ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής μπάσκετ και είχε υπάρξει αντίπαλός μου. Χάσαμε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον αθλητισμό. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και την ευρωπαϊκή αθλητική κοινότητα».

Για τη Βαλένθια και τις αναμετρήσεις με Μπαρτσελόνα και Χάποελ: «Για το παιχνίδι με τη Βαλένθια, πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική αναμέτρηση. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα κάναμε ένα τρομερό παιχνίδι. Παίξαμε έξυπνα και αμυντικά. Τρομερή ομαδική ενέργεια. Επιθετικά παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ μας τη φετινή χρονιά. Η καλύτερη επιλογή είναι να βρίσκεις τα ελεύθερα σουτ και να ευστοχείς και σε αυτά. Και εμείς το κάναμε. Τώρα πρέπει να παίξουμε το ίδιο στη Βαλένθια. Είναι διαφορετική ομάδα. Έχουν μεγάλο ροτέισον. Κάθε τέσσερα λεπτά αλλάζουν παίκτες. Έχουν τρομερός παίκτες όπως ο Μοντέρο, αθλητικούς ψηλούς. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς.

Πριν φτάσουμε στην Ισπανία είπα σε όλους πως ήρθε η ώρα μας να νικήσουμε και τις δυο ομάδες. Μας νίκησαν στην Αθήνα στην αρχή της σεζόν και πρέπει τώρα έξυπνα. Υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι για τη regular season και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι σημαντικό να παίξουμε έξυπνα στην επίθεση. Να μην κάνουμε πολλά λάθη. Να ελέγχουμε το παιχνίδι και να μη δεχθούμε αιφνιδιασμούς. Είμαστε πιο physical και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Στο φινάλε του παιχνιδιού με την Μπαρτσελόνα χαλαρώσαμε. Είχαμε ήδη πάρει τη μεγάλη διαφορά και για αυτό δεν πήρα τάιμαουτ. Δε μας ενδιέφερε. Το παιχνίδι με τη Χάποελ ήταν διαφορετικό. Χάσαμε τα πάντα στην επίθεση. Πολλά σουτ ελεύθερα. Στα τελευταία έξι παιχνίδια παίζουμε κορυφαίο μπάσκετ. Έχουμε πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια και χάσαμε στην τελευταία κατοχή στη Σόφια. Αφού είχαμε ήδη τρεις κατοχές για να πάρουμε το παιχνίδι. Τώρα είναι σημαντικό να βελτιώσουμε το μπάσκετ μας στα επόμενα παιχνίδια. Δεν τελειώνει η σεζόν αύριο. 100% έχουμε κλειδώσει την παρουσία μας στα Play-In, ενώ στόχος μας τώρα είναι να κλειδώσουμε και τα playoffs»

Για τον Τζέριαν Γκραντ:

«Ο Γκραντ έπαιξε εξαιρετικά στην πρώτη περίοδο κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Όταν έβαλα τον Σλούκα βελτιώθηκε τρομερά η επίθεσή μας. Για αυτόν τον κράτησα. Και ο Σορτς το ίδιο. Αφού έβγαλαν τον Πάντερ, δε χρειάστηκα τον Γκραντ. Είναι σε καλή κατάσταση. Δε νομίζω πως έχει κάποιο πρόβλημα να παίξει παρά το κάταγμα στο χέρι του. Έχει τρομερό χαρακτήρα και έχει απίθανη αυτοθυσία. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που παίζουν έτσι με το κάταγμα στο χέρι. Ελπίζω πως αύριο θα είναι καλά στο παρκέ.»