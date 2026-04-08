Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «περάσει» από την έδρα της Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 93-79, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο «Palau Blaugrana» μετά το μακρινό 2013.

Πέρασαν 4.744 ημέρες, από τότε που ο θρυλικός Διαμαντίδης «σηκώθηκε» μπροστά από τον Νέιτ Τζαουάι, για να πετύχει ένα ιστορικό τρίποντο. Ο εμβληματικός αρχηγός του τριφυλλιού σκόραρε έξω από τα 6,75μ. με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Ο Γιασικεβίτσιους αστόχησε σε μπάζερ μπίτερ και οι «πράσινοι» κέρδισαν με 66-65, κάνοντας το «break».

Η έδρα της Μπαρτσελόνα «έσπασε», αλλά οι Ισπανοί εν τέλει πήραν την πρόκριση στο Final Four του 2013, το οποίο βέβαια κατέκτησε στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός λίγο καιρό μετά.

Από της 11 Απριλίου του 2013, ακολούθησαν, 14 συνεχόμενες ήττες του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη μέχρι να έρθει το βράδυ της Τρίτης (7/4/2026), όπου οι «πράσινοι» έφυγαν με ένα σπουδαίο «διπλό» από την Ισπανία.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν κυρίαρχη για 36 λεπτά, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά μέχρι τους 30 πόντους, για να επικρατήσει τελικά με 93-79. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τσέντι Όσμαν, που πέτυχε 21 πόντους (με 7/9 σουτ εντός πεδίας), ενώ ακολούθησαν άλλοι πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Με αυτό τον τρόπο, το τριφύλλι «έσπασε» τη κατάρα, που κράταγε 13 χρόνια.

Οι χαμένες ευκαιρίες

Σε αυτό το διάστημα, που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερνε να φύγει με τη νίκη από τη Βαρκελώνη, είχε «χαραμίσει» κάποιες πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τη σεζόν 2014/2015 το τριφύλλι είχε αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα για top 16 της Euroleague. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησε με 80-76, χάρη στο καλάθι και φάουλ του Ντόελμαν λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Οι «πράσινοι» ήταν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο τέλος «λύγισαν».

Η επόμενη ανεκμετάλλευτη ευκαιρία εντοπίζεται το Δεκέμβριο του 2022. Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή από το -17, παρότι έφτασε στον έναν πόντο (69-68), καθώς ακολούθησε το καθοριστικό τρίποντο του Σατοράνσκι που «έγειρε» την πλάστιγγα προς την πλευρά των Ισπανών. Αυτό είχε ως συνέπεια, ο Παναθηναϊκός να ηττηθεί με 74-68 στη Βαρκελώνη.

Οι βαριές ήττες

Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι «πράσινοι» επισκέφθηκαν το «Palau Blaugrana» και γνώρισαν συντριβή. Τη σεζόν 2017/2018 στην 1η αγωνιστική της Euroleague το τριφύλλι ήρθε αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη σε έκταση ήττα των 27 πόντων, αφού η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 98-71. Μάλιστα εκείνοι την χρονιά οι «μπλαουγκράνα», δεν κατάφεραν να πάρουν μία θέση στα play-offs.

Τη σεζόν 2021/2022 η Μπαρτσελόνα τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, αλλά έχασε στον ημιτελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκείνη την χρονιά η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε κερδίσει με 86-60 τον Παναθηναϊκό , έχοντας ως πρωταγωνιστή τον νυν παίκτη των «πρασίνων» Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα μεταξύ των δύο στο «Palau Blaugrana»:

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 64-53 (25 Απριλίου 2013)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 84-62 (28 Μαρτίου 2014)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 78-69 (14 Νοεμβρίου 2014)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 77-52 (29 Οκτωβρίου 2015)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 72-57 (2 Δεκεμβρίου 2016)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-68 (11 Ιανουαρίου 2017)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 98-86 (13 Δεκεμβρίου 2019)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 97-89 (15 Οκτωβρίου 2020)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 80-72 (3 Νοεμβρίου 2023)

• Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 82-73 (15 Ιανουαρίου 2025)

Πλέον, με την ψυχολογία των παικτών του Εργκίν Αταμάν να είναι στα ύψη και με δύο αγωνιστικές να απομένουν με την Βαλένθια εκτός (9/4, 21:45, NovaSports Prime) και Εφές εντός (17/4) μέχρι το «φινάλε» της Euroleague, θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πλασαριστεί στην πρώτη 6αδα της βαθμολογίας, που δίνει απευθείας εισιτήριο για τα play-offs;

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος