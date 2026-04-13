Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε με έντονο τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

«Νόμιζα ότι οι δηλώσεις που είχα κάνει νωρίτερα ήταν σαφείς, αλλά το επαναλαμβάνω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τον πάπα», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι «ο Πάπας είναι αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας και είναι δίκαιο και αυτονόητο να επιζητά την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», επισημαίνοντας τον ρόλο του ως πνευματικού ηγέτη με διεθνή επιρροή.