Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την Κυριακή, όταν δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και τον παρουσίαζε ως Ιησού Χριστό. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε σάλο, ακόμη και μεταξύ των πιο φανατικών υποστηρικτών του.

Η εικόνα απεικόνιζε τον Τραμπ σαν μορφή που θυμίζει τον Ιησού, με φως να εκπέμπεται από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι. Στο φόντο διακρινόταν μια σκοτεινή φιγούρα, προσδίδοντας στη σύνθεση δραματικό χαρακτήρα.

Αν και η ανάρτηση διαγράφηκε λίγες ώρες αργότερα, είχε ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Πιστοί και υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου, που τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, δεν έκρυψαν αυτή τη φορά την ενόχλησή τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Η παρουσιάστρια του Fox News και συντηρητική σχολιάστρια Riley Gaines εξέφρασε ανοιχτά την απορία της για την ανάρτηση. Όπως έγραψε, «Ψάχνει αντίδραση; Το πιστεύει πραγματικά; Όπως και να έχει, δύο πράγματα ισχύουν: λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό και ο Θεός δεν είναι για κοροϊδία».

Ανάλογη θέση πήρε και η αρθρογράφος του Daily Wire, Megan Basham, η οποία χαρακτήρισε την εικόνα «εξοργιστική βλασφημία». Η ίδια αναρωτήθηκε αν ο πρόεδρος επεδίωκε να κάνει χιούμορ ή αν υπήρχε κάποια άλλη πρόθεση πίσω από την ανάρτηση, ζητώντας να την κατεβάσει άμεσα και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και τον Θεό.

Η απάνητηση του Ποντίφικα στον Τραμπ: «Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του»

Νωρίτερα σήμερα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, σήκωσε τη Δευτέρα το γάντι στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ξεκαθάρισε στο Reuters ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να μιλάει κατά του πολέμου μετά τη σφοδρή επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Αλγέρι, όπου ο πρώτος Αμερικανός Πάπας ξεκινά μια δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, ο ποντίφικας ανέφερε επίσης ότι το χριστιανικό μήνυμα διαστρεβλώνεται».

«Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του», επισήμανε ο Λέων στο Reuters. «Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαστρέβλωσης όπως κάνουν ορισμένοι».

«Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, να προωθήσω τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για να αναζητήσω δίκαιες λύσεις στα προβλήματα» υπογράμμισε ο ηγέτης της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο σήμερα», είπε ο Λέων. «Πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να υψώσει ανάστημα, και να πει ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος».