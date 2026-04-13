Η σύγκριση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιησού Χριστό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο αναπληρωτής πατριάρχης της Λατινικής Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ χαρακτήρισε τη σύγκριση «απαράδεκτη», σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Anadolu, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί καθολικοί επίσκοποι αντιτίθενται στον πρόσφατο πόλεμο. Αφορμή στάθηκε εικόνα που δημοσίευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, όπου εμφανίζεται να κάνει θαύμα, ντυμένος σαν Θεάνθρωπος ή… Άγιος.

Λίγο νωρίτερα, αξιωματούχος του Βατικανού απάντησε στα επικριτικά σχόλια που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ στοχοποιεί «μια ηθική φωνή επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει».

«Ο Τραμπ δεν συζητά με τον Λέοντα: τον ικετεύει να υποχωρήσει με μια κυριαρχική γλώσσα. Αλλά ο Πάπας μιλάει μια άλλη γλώσσα, μια γλώσσα που αρνείται να περιοριστεί στη γραμματική της βίας, της ασφάλειας, του εθνικού συμφέροντος», έγραψε στο X ο πάτερ Αντόνιο Σπαντάρο.

Ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας, έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα καταδίκασε τη ρητορική και τις απειλές του Τραμπ προς τον λαό του Ιράν ως «πραγματικά απαράδεκτες».

Εντάσεις ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πάπα Λέοντα

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι οπαδός του Πάπα, την ώρα που ο Ποντίφικας ξεκινούσε δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.

«Δεν μας αρέσει ένας Πάπας που λέει πως δεν υπάρχει πρόβλημα να διαθέτει κάποιος πυρηνικά όπλα… Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πως δεν πρέπει να παίζουμε με μια χώρα που θέλει πυρηνικά όπλα για να καταστρέψει τον κόσμο», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ανταποκριτής του CNN στο Βατικανό, Κρίστοφερ Λαμπ, που ταξιδεύει μαζί με τον Πάπα Λέοντα, ανέφερε ότι δεν θυμάται πότε ήταν η τελευταία φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε σε έναν Πάπα με τόσο σκληρό τρόπο.

Σύμφωνα με τον Λαμπ, ο Πάπας Λέων λειτουργεί ως «ένα είδος πνευματικού και διπλωματικού αντίβαρου έναντι του Τραμπ», καθώς «ο τρόπος ηγεσίας του και οι προτεραιότητές του έρχονται σε αντίθεση με αυτές του προέδρου των ΗΠΑ».

Donald J. #Trump prende di mira #PapaLeone XIV. E cosi tradisce un disagio profondo. Quando il potere politico si accanisce contro una voce morale, è perché non riesce a contenerla. Trump non discute Leone: lo implora di rientrare in un linguaggio che possa dominare. Ma il Papa… pic.twitter.com/hJscAk2rwa — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) April 13, 2026

Απάντηση Πάπα στον Τραμπ

Ο Πάπας Λέων σήκωσε τη Δευτέρα το γάντι στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ξεκαθάρισε στο Reuters ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να μιλάει κατά του πολέμου μετά τη σφοδρή επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Αλγέρι, όπου ο πρώτος Αμερικανός πάπας ξεκινά μια δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, ο ποντίφικας ανέφερε επίσης ότι το χριστιανικό μήνυμα διαστρεβλώνεται».

«Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του», επισήμανε ο Λέων στο Reuters. «Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαστρέβλωσης όπως κάνουν ορισμένοι».

«Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, να προωθήσω τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για να αναζητήσω δίκαιες λύσεις στα προβλήματα» υπογράμμισε ο ηγέτης της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο σήμερα», είπε ο Λέων. «Πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να υψώσει ανάστημα, και να πει ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος».