Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες δοκιμές της περιλάμβαναν πυραύλους εξοπλισμένους με κεφαλές διασποράς, σε μια ακόμη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος που στοχεύει στην ενίσχυση των πυρηνικών της δυνατοτήτων έναντι της Νότιας Κορέας.

Όπως αναφέρει το CNN, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν επί τρεις ημέρες, ξεκινώντας τη Δευτέρα, και περιλάμβαναν νέα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων βαλλιστικούς πυραύλους με κεφαλές διασποράς, αντιαεροπορικά όπλα, ηλεκτρομαγνητικά συστήματα και βόμβες από ανθρακονήματα.

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα αφότου ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι εντόπισε πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων από την ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας, στη δεύτερη σειρά δοκιμών μέσα σε δύο ημέρες. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σεούλ διευκρίνισαν ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν την Τετάρτη διένυσαν αποστάσεις από 240 έως 700 χιλιόμετρα προτού καταπέσουν στη θάλασσα, ενώ μία ακόμη εκτόξευση καταγράφηκε την Τρίτη κοντά στην Πιονγκγιάνγκ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο KCNA, ανέφερε ότι οι τελευταίες δοκιμές περιλάμβαναν επιδείξεις συστημάτων κεφαλών πυρομαχικών διασποράς, τοποθετημένων σε βαλλιστικούς πυραύλους Hwasong-11 με πυρηνική ικανότητα, οι οποίοι μοιάζουν με τους ρωσικούς πυραύλους Iskander ως προς τον σχεδιασμό τους για πτήση σε χαμηλό υψόμετρο και ευελιξία, με σκοπό την αποφυγή των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας. Η έκθεση ανέφερε ότι οι εκτοξεύσεις επιβεβαίωσαν ότι ο πύραυλος μικρού βεληνεκούς, όταν είναι εξοπλισμένος με τέτοιες κεφαλές, «μπορεί να μετατρέψει σε στάχτη οποιονδήποτε στόχο που καλύπτει έκταση 6,5-7 εκταρίων (16 έως 17,2 στρέμματα) με τη μέγιστη ισχύ πυκνότητας».

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δεν σχολίασε άμεσα τους ισχυρισμούς της Πιονγκγιάνγκ, ενώ οι νέες εκτοξεύσεις εντείνουν περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Αντιπαράθεση και διπλωματικό αδιέξοδο

Σε δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης, ο Τζανγκ Κουμ Τσολ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Πιονγκγιάνγκ, χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα «το πιο εχθρικό κράτος» και ειρωνεύτηκε την κυβέρνηση της Σεούλ για τις προσπάθειές της να αναβιώσει τον διάλογο, αποκαλώντας τους αξιωματούχους της «παγκοσμίως αξιοθαύμαστους ανόητους».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει διακόψει κάθε διπλωματική επικοινωνία με τη Σεούλ και την Ουάσιγκτον από το 2019, όταν κατέρρευσαν οι συνομιλίες του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Έκτοτε έχει επιταχύνει την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων ικανών να πλήξουν συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, αλλά και την αμερικανική ενδοχώρα.

Παράλληλα, ο Κιμ επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις του με τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και με άλλες χώρες που βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρώντας να σπάσει τη διεθνή απομόνωση. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας ανέφερε ότι ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι θα επισκεφθεί τη χώρα για διήμερη επίσκεψη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.