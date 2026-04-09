Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμές ηλεκτρομαγνητικών όπλων και μιας βόμβας από ανθρακονήματα, σχεδιασμένης να προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε μεγάλες περιοχές. Το γεγονός αυτό μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Πιονγιάνγκ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη στο Ιράν η Πιονγιάνγκ επιλέγει να εστιάσει στην ανάπτυξη και δοκιμή προηγμένων συστημάτων οπλισμού. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της χώρας για ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Ο ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ότι τα νέα όπλα «είναι ειδικά περιουσιακά στοιχεία στρατηγικής φύσης που θα συνδυαστούν με διάφορα στρατιωτικά μέσα και θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς».

Τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα χρησιμοποιούν ενέργεια αντί για εκρηκτικά, με στόχο την απενεργοποίηση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών. Η ανάπτυξή τους θεωρείται από αναλυτές ένα βήμα προς πιο εξελιγμένες μορφές πολέμου.

Υπνεθυμίζεται ότι, τον Μάρτιο ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του Κιμ Τζου-αέ, είχαν εμφανιστεί στο νεότερο άρμα μάχης της χώρας, στο πλαίσιο τακτικών ασκήσεων του Σώματος Άμυνας της Πρωτεύουσας του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας. Το φθινόπωρο, η Πιονγιάνγκ είχε παρουσιάσει επίσης πλάνα από δοκιμές γιγάντιων drones, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά ο ηγέτης της χώρας.