Πυραυλικές δοκιμές από τη Βόρεια Κορέα προκάλεσαν νέα αναταραχή στην κορεατική χερσόνησο, με τη Σεούλ να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας. Η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς σε δύο διαδοχικά κύματα μέσα στην ίδια ημέρα, εντείνοντας την ανησυχία στην περιοχή.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο, νωρίς το πρωί της 8ης Απριλίου 2026 εντοπίστηκαν «πολλοί βαλλιστικοί πύραυλοι άγνωστου τύπου» να εκτοξεύονται από την περιοχή Γουονσάν, στα ανατολικά της χώρας, με κατεύθυνση προς την Ανατολική Θάλασσα (Θάλασσα της Ιαπωνίας). Οι πύραυλοι διένυσαν περίπου 240 χιλιόμετρα πριν καταλήξουν στη θάλασσα.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε νέα εκτόξευση προς την ίδια κατεύθυνση. Οι νοτιοκορεατικές αρχές υπενθύμισαν ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και την προηγούμενη ημέρα, αυτή τη φορά από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ, όπου εκτοξεύτηκε «βλήμα αγνώστου ταυτότητας».

Παράλληλα, η Ιαπωνική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε «αντικείμενο που πιθανόν επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο», προειδοποιώντας τα πλοία να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή. «Σε περίπτωση εντοπισμού συντριμμιών, να τηρηθεί απόσταση και να υπάρξει άμεση ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Έκτακτη κινητοποίηση στη Νότια Κορέα

Οι εξελίξεις οδήγησαν στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της νοτιοκορεατικής προεδρίας. Οι αρχές στη Σεούλ διέταξαν ενίσχυση της επιτήρησης και διατήρηση «μέγιστου επιπέδου ετοιμότητας». Όπως επισημάνθηκε, η συγκυρία είναι κρίσιμη «δεδομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή», με τις υπηρεσίες ασφαλείας να καλούνται να διπλασιάσουν την επιφυλακή τους.

Σε αυστηρό τόνο, η Σεούλ κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να «σταματήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες», υπογραμμίζοντας ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων αποτελούν παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κλιμάκωση μετά από πρόσφατες εντάσεις

Το νέο επεισόδιο έντασης σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την κίνηση της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης να ζητήσει συγγνώμη για την αποστολή πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τον Βορρά τον περασμένο Ιανουάριο, ενέργεια που είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Πιονγκγιάνγκ.