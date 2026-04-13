Ένα πυκνό πέπλο ομίχλης κάλυψε πλήρως τον Ταΰγετο το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με το flynews.gr, η ορατότητα μειώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα το βουνό να «εξαφανιστεί» σχεδόν από το οπτικό πεδίο. Η πόλη έμοιαζε να βρίσκεται κάτω από ένα λευκό πέπλο, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο τοπίο.

Τα φαινόμενα ομίχλης αυτού του είδους σχετίζονται συνήθως με αυξημένη υγρασία και διαφορές θερμοκρασίας, που προκαλούν τη συμπύκνωση των υδρατμών κοντά στο έδαφος. Σε ορεινές περιοχές όπως ο Ταΰγετος, η ομίχλη μπορεί να είναι εξαιρετικά πυκνή και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

Το φαινόμενο διήρκεσε αρκετές ώρες το πρωί, πριν αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, αφήνοντας πίσω του καθαρό ουρανό και εικόνες μοναδικής φυσικής ομορφιάς.