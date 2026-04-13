Ακόμα ένας τραυματισμός από κροτίδα σημειώθηκε την περίοδο του Πάσχα, αυτή τη φορά στην Ηλεία, όπου ανήλικος τραυματίστηκε στο χέρι στην προσπάθειά του να ανάψει και να πετάξει κροτίδα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το περιστατικό συνέβη σε πλατεία τοπικής κοινότητας της Ηλείας. Ο ανήλικος προέβη στην ανάφλεξη και ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί του χέρι.

Αμέσως μετά, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και φροντίδα.

Την Κυριακή του Πάσχα, συνελήφθησαν ο ανήλικος και ο πατέρας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.