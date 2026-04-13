Το MINI Countryman E προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 501 χλμ. (WLTP). H ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης έχει αυξηθεί στα 65,2 kWh.

Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Countryman συνδυάζει τη χαρακτηριστική οδήγηση της μάρκας με αξιοσημείωτη ευελιξία.

Η αυξημένη αυτονομία του MINI Countryman E, που φτάνει τα 501 χιλιόμετρα (WLTP), ή του MINI Countryman SE All4, στα 467 χιλιόμετρα, δημιουργεί νέα αίσθηση ελευθερίας και μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις φόρτισης. Είτε σε επαρχιακούς δρόμους, είτε στον αυτοκινητόδρομο, χάρη στην τεχνολογία ταχείας φόρτισης DC, η μπαταρία του αμιγώς ηλεκτρικού MINI Countryman μπορεί να φορτιστεί από 10% στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Το εξωτερικό του αμιγώς ηλεκτρικού MINI Countryman τονίζει την ταυτότητά του μέσα από μία σειρά σχεδιαστικών στοιχείων και αεροδυναμικών βελτιώσεων.

Στο εσωτερικό, η κεντρική οθόνη OLED διαμέτρου 24 cm προσφέρει διαισθητικό χειρισμό όλων των λειτουργιών infotainment και των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, επιτρέποντας αυτόνομη οδήγηση έως το επίπεδο 2, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει συνολική ασφάλεια και μέγιστη άνεση. Οι τεχνικές καινοτομίες και ο υπερσύγχρονος μετατροπέας (inverter) SiC εντάσσονται αρμονικά στον συνολικό σχεδιασμό του οχήματος, υποστηρίζοντας την εξαιρετική αποδοτικότητα του MINI Countryman.