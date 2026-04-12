Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη να συνεχίσει την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, «εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες μετά τις προμήθειες προς εναλλακτικές αγορές», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι, ακόμη κι αν η Ρωσία δεν προμηθεύει φυσικό αέριο, η Ευρώπη θα καταφέρει να βρει εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών.

Η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξάλλου μειώσει αισθητά την εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη χρήση της ενέργειας ως εργαλείου πίεσης.

Η διαφοροποίηση του εφοδιασμού αποτελεί μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία, που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, όπως η κατασκευή νέων αγωγών και τερματικών σταθμών ΥΦΑ. Ωστόσο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προχωρούν με ταχείς ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών στην ΕΕ μειώθηκε από περίπου 40% το 2021 σε περίπου 6% το 2025. Συνυπολογίζοντας το αέριο μέσω αγωγών και το ΥΦΑ, η Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το 12% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025.

Τον Ιανουάριο του 2026, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ και αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία, με ισχύ από τις 18 Μαρτίου 2026 και μεταβατικές περιόδους για τις υφιστάμενες συμβάσεις. Έως το τέλος του 2027, θα απαγορευθούν πλήρως όλες οι εισαγωγές ρωσικού αερίου.

Η απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο κατέστη εφικτή κυρίως χάρη στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών ΥΦΑ από άλλες χώρες και στη συνολική μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.