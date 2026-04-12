Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν στις 11 Απριλίου 2026 χαρακτηρίστηκαν ιστορικές, καθώς αποτέλεσαν τις πρώτες συνομιλίες ανώτατου επιπέδου από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Παρά τη σημασία τους, οι συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο, με διπλωματικούς κύκλους να κάνουν λόγο για «αποτυχία» της διπλωματίας. Και οι δύο πλευρές προσήλθαν με σαφείς «κόκκινες γραμμές», χωρίς πρόθεση υποχώρησης, επιμένοντας στις θέσεις τους και υποστηρίζοντας ότι έχουν κερδίσει τον πόλεμο.

Η κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών δεν αποτέλεσε έκπληξη. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς η κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη για την αποτυχία.

Οι λόγοι της αποτυχίας

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε την ευθύνη στην ιρανική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με την αμερικανική εκδοχή, αυτή η στάση προκάλεσε το αδιέξοδο, ενώ το Ιράν θεωρεί το πυρηνικό του πρόγραμμα «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αν πράγματι οι ΗΠΑ αποχώρησαν λόγω της διαφωνίας αυτής, πρόκειται για διπλωματική αφέλεια, καθώς η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί έναν τέτοιο όρο. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία συμφωνία Δύσης – Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα είχε απαιτήσει σχεδόν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων, γεγονός που καθιστούσε ανέφικτη μια λύση μέσα σε λίγες ώρες.

Η αμερικανική πλευρά φέρεται επίσης να ζήτησε την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου και να αρνήθηκε να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η ιρανική αντιπροσωπεία δήλωσε πως «οι ΗΠΑ προσπάθησαν να επιτύχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό που δεν μπορούσαν να πετύχουν μέσω του πολέμου».

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι Αμερικανοί μπορεί να πέτυχαν στρατιωτικά αποτελέσματα, αλλά όχι στρατηγικά, καθώς δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τους πολιτικούς στόχους που είχαν θέσει.

Τα ερωτήματα για την επόμενη ημερα

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι τι θα ακολουθήσει. Η κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, που συμφωνήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη (8 Απριλίου 2026), επήλθε ύστερα από τις απειλές του Τραμπ ότι θα αφανίσει τον ιρανικό πολιτισμό. Μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών, αυξάνονται οι πιθανότητες νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν είχε μπλοκάρει επιλεκτικά. Η ανακοίνωση της CENTCOM ότι δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά και ξεκίνησαν επιχείρηση εκκαθάρισης ναρκοπεδίων δείχνει πως οι ΗΠΑ επιχειρούν να διασφαλίσουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Αυτός ο παράγοντας θεωρείται καθοριστικός για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον το επόμενο διάστημα. Εφόσον η εκεχειρία η οποία θεωρητικά ισχύει έως τις 22 Απριλίου 2026 – διατηρηθεί, οι διπλωματικές επαφές αναμένεται να ενταθούν.

Αν όμως δεν υπάρξει πρόοδος, το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Παράλληλα, καθοριστική θα είναι η στάση της Τεχεράνης απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Τέλος, το κεντρικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι για πόσο ακόμη η παγκόσμια οικονομία θα αντέξει σε αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο και την αβεβαιότητα που προκαλεί.