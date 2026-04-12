Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Arabiya, ο Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ συνεχίζοντας τον κύκλο διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το μέλλον του πολέμου

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών επαφών. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας, με στόχο την εξεύρεση κοινών σημείων συνεννόησης.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αποχωρήσει από την πακιστανική πρωτεύουσα, ολοκληρώνοντας τη δική του συμμετοχή στις διπλωματικές επαφές-συνομιλίες.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ εξέδωσε την πρώτη του επίσημη δήλωση μετά τη λήξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ, ανέφερε ότι είχε τονίσει πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων πως «έχουμε την αναγκαία καλή πίστη και βούληση, αλλά λόγω των εμπειριών από τους δύο προηγούμενους πολέμους, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

Όπως σημείωσε, «η αντίπαλη πλευρά τελικά απέτυχε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων».