Σε όρους διπλωματικών διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή, η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μοιάζει με τη στιγμή που ο αγοραστής αποχωρεί από το παζάρι δηλώνοντας ότι η τιμή είναι υπερβολικά υψηλή. Μόνο που, σε αυτή την περίπτωση, και οι δύο πλευρές θεωρούν πως βρίσκονται στη θέση του πωλητή και μπορούν να επιβάλουν τους όρους τους.

Οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν επί 21 ώρες, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερου επιπέδου επαφή ανάμεσα στις δύο χώρες από τότε που η επαναστατική κυβέρνηση του Ιράν ανέλαβε την εξουσία τη δεκαετία του ’70.

Οι Αμερικανοί ήταν οι πρώτοι που δημοσιοποίησαν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος για την επιστροφή τους. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι Ιρανοί αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την επιδίωξή τους να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και τα μέσα για την κατασκευή τους.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί υποστήριξαν ότι οι Αμερικανοί απαίτησαν την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ παράλληλα αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ.

Εάν πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν λόγω του πυρηνικού ζητήματος, φαίνεται πως προσήλθαν στις συνομιλίες με την αφελή προσδοκία ότι η Τεχεράνη θα υποχωρούσε από την πρώτη ημέρα. Η προηγούμενη συμφωνία της Δύσης με το Ιράν για το ίδιο θέμα είχε χρειαστεί σχεδόν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί.

Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ

Στην πραγματικότητα, το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων φαίνεται να ήταν ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η στρατηγική επιρροή που αυτός προσφέρει στο Ιράν επί της παγκόσμιας οικονομίας. Όπως ανέφεραν οι Ιρανοί στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή τους, “οι ΗΠΑ προσπάθησαν να πετύχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ό,τι δεν κατάφεραν με τον πόλεμο”.

Η φράση αυτή αποτελεί σαφή υπενθύμιση ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει επιτύχει τους στόχους της μέσω στρατιωτικής ισχύος. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν και κατά πόσο η Τεχεράνη θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί την κατάσταση, θεωρώντας πως έχει το πάνω χέρι.

Ίσως, όπως συμβαίνει στα παζάρια της Μέσης Ανατολής, ο «αγοραστής» να αποχώρησε, αλλά το πραγματικό τεστ ισχύος μόλις ξεκινά.

Ανάλυση: Skynews