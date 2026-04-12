Με ικανοποίηση υποδέχθηκε το αποτέλσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία η πλειοψηφία των ηγετών των κρατών-μελών και των ορνάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι οι Ούγγροι επέλεξαν να ανήκουν στην Ευρώπη, αφήνοντας αιχμές κατά του επί 16 χρόνια πρωθυπουργού της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σαμποτάροντας πολλές φορές τις πολιτικές των Βρυξελλών.

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία» ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φανερώνοντας την ικανοποίηση της για το εκλογικό αποτέλεσμα και συνέχισε γράφοντας σε ανάρτησή της και στα ουγγρικά στο X: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Πέτερ Μαγκιάρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις ουγγρικές εκλογές. «Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μαγκιάρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!», έγραψε ο Μακρόν στο X. «Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη όσον αφορά τη συμμετοχή των ανθρώπων στη δημοκρατική διαδικασία και μια νίκη που δείχνει την προσήλωση του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, συνεχάρη τον ηγέτη της ουγγρικής αντιπολίτευσης για τη νίκη του στις εκλογές της Κυριακής. «Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογική σας επιτυχία, αγαπητέ @magyarpeterMP. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ’ όλα, ενωμένη Ευρώπη. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά, Μαγυάρε Πέτερ!», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, συνεχάρη τον ηγέτη της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγκιάρ για τη νίκη του στις εκλογές της Κυριακής. «Συγχαρητήρια Πέτερ Μαγυάρ για τη νίκη σας στις εκλογές. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία και των δύο χωρών μας», έγραψε σε μήνυμα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τονίζει τη σημασία του ρεκόρ συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές της Ουγγαρίας και επισημαίνει πως «ο λαός μίλησε», υπογραμμίζοντας ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νέο πρωθυπουργό».

«Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μάγιαρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αντόνιο Κόστα.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στόερε, έγραψε σε ανάρτησή του: «Συγχαίρω τον Πέτερ Μαγκιάρ και την Τίσα για τη νίκη τους στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές, ένα αποτέλεσμα με μεγάλη σημασία για όλη την Ευρώπη. Προσβλέπω σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία στην επιδίωξη της ειρήνης και της σταθερότητας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην ήπειρό μας».

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πέττερι Όρπο, δήλωσε: «Σε δημοκρατικές εκλογές, ο ουγγρικός λαός επέδειξε την ισχυρή του βούληση να είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το εκλογικό αποτέλεσμα δίνει στην Ουγγαρία την ευκαιρία να επιστρέψει στην κοινότητα αξιών και ασφάλειας ως εποικοδομητικός παράγοντας».

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ, ανέφερε: «Οι Ούγγροι έκαναν μια ιστορική επιλογή για μια ελεύθερη και ισχυρή Ουγγαρία σε μια ενωμένη Ευρώπη, απορρίπτοντας δυνάμεις που αγνοούν τα συμφέροντά τους. Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγκιάρ για τη νίκη στις εκλογές! Προσβλέπω στη συνεργασία για ό,τι ενώνει την Εσθονία, την Ουγγαρία και την Ευρώπη».

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέδα, δήλωσε: «Μεγάλη νίκη για την Ουγγαρία! Μεγάλη νίκη για την Ευρώπη! Συγχαρητήρια στον @magyarpeterMP. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να κάνουμε για χάρη της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης».