Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε σε «πικάντικες» ερωτήσεις που του έθεσαν οι χρήστες στο X σε ερωτήματα που αφορούν την Euroleague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ σχολίασε το ενδεχόμενο να αναμετρηθούν οι δύο «αιώνιοι» στα playoffs, περιγράφοντάς το ως «πραγματική μάχη». Παράλληλα, έκανε τη δική του εκτίμηση για τον MVP, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Σάσα Βεζένκοφ θα κατακτήσει το βραβείο. Τον συμπεριέλαβε επίσης στην κορυφαία πεντάδα, μαζί με τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Επιπλέον, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ομάδες που θα φτάσουν στο Final Four, ο Μπλόσομγκεϊμ εκτίμησε πως τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός θα προκριθούν, ενώ θεωρεί ότι τη διεκδίκηση του τίτλου θα συμπληρώσουν η Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέλος, ο Αμερικανός σταρ της Μονακό χαρακτήρισε νικητή τον Αταμάν βάσει των επιτευγμάτων του και αποθέωσε το Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δείτε τις απαντήσεις του Μπλόσομγκεϊμ

Blood bath. — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Hard to argue against his resume. He’s a winner — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Great coach — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026