Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και Ολυμπιακού! Η Μονακό νίκησε με 81-80 τους Πειραιώτες και μετά το τέλος του ματς ένας χρήστης του «X» σχολίασε το εξής σε ανάρτηση που έκανε: «Αυτό μπορεί να ήταν το τελευταίο παιχνίδι που αντιμετώπισες τον Ολυμπιακό (ως αντίπαλος 😉)». Η απάντηση του Αμερικανού φόργουορντ άναψε… φωτιές!

Λιτή, αλλά ταυτόχρονα αρκετή για να… φουντώσει τα σενάρια και να ανοίξει νέα κουβέντα γύρω από το μέλλον του: «👀👀👀». Μόνο με αυτά τα emoji επέλεξε να απαντήσει. Και όλα αυτά ενώ στο πρόσφατο παρελθόν κυκλοφόρησαν πολλές φήμες περί πιθανής μετακίνησης του 32χρονου άσου στο μεγάλο λιμάνι.

Ένα μόνο σχόλιο στα social media μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, καθώς δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει κάτι. Πλέον, μένει να φανεί αν όντως υπάρχει ακόμα… καπνός και αν αυτός ο καπνός γίνει… φωτιά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν, ο 32χρονος μετράει κατά μέσο όρο στη Euroleague 8.5 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 9.2 στο σύστημα αξιολόγησης σε 21:38 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, ενώ την ίδια στιγμή σουτάρει με 63.2% σε σουτ δύο πόντων, 33.3% από το τρίποντο και 68.3% από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Βεβαίως, για την ώρα οι Πειραιώτες είναι προσηλωμένοι στους στόχους τους. Την κατάκτηση της Euroleague και του πρωταθλήματος δηλαδή. Με το τέλος της σεζόν το θέμα του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ δεν αποκλείεται να απασχολήσει και είναι προφανές πως αν θέλουν να τον αποκτήσουν θα πρέπει να έχουν ανοίξει παρτίδες νωρίτερα. Και με το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς να λήγει φέτος και τον Αμερικανό να μην δείχνει ιδιαίτερα… ζεστός στην ιδέα της ανανέωσης, ο φόργουορντ της Μονακό μοιάζει ιδανικός αντικαταστάτης του και όλα είναι ανοιχτά…